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نظرة فاحصة-لماذا يثير مقترح ترامب حول غزة قلق المنطقة؟

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(رويترز) – تمس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة الذي مزقته الحرب وتطويره اقتصاديا، واحدة من أكثر القضايا حساسية في الصراع العربي الإسرائيلي.

ومن المرجح أن تفاقم خطط ترامب مخاوف سكان غزة، البالغ عددهم قبل الحرب نحو 2.3 مليون نسمة، من احتمال طردهم من القطاع الساحلي، فضلا عن إثارة قلق الدول العربية التي كانت تخشى دائما أن يؤدي مثل هذا الإجراء إلى زعزعة استقرار المنطقة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية