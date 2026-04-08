نظرة فاحصة-ما نعرفه حتى الآن عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

واشنطن 8 أبريل نيسان (رويترز) – بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ مساء أمس الثلاثاء عن تهديداته بمهاجمة البنية التحتية المدنية في إيران، إليكم ما نعرفه حتى الآن.

* هل هناك وقف لإطلاق النار بالفعل؟

الأمر غير واضح.

اتفقت إيران والولايات المتحدة أمس الثلاثاء على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، لكن القتال لا يزال مستمرا اليوم الأربعاء.

وشنت إسرائيل أكبر هجماتها حتى الآن على لبنان منذ اندلاع الصراع مع جماعة حزب الله الشهر الماضي، وقالت السلطات إن الهجمات الإسرائيلية دمرت مباني وقتلت العشرات دون سابق إنذار.

وقالت إيران إنها تنظر في شن ضربات على إسرائيل ردا على ذلك.

كما ضربت إيران منشآت نفطية في دول الخليج المجاورة. وذكر مصدر في صناعة النفط أن طهران ضربت خط أنابيب ضخما في السعودية كان يُستخدم لتجاوز مضيق هرمز المغلق. وأبلغت الكويت والبحرين والإمارات عن تعرضها لضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقالت الولايات المتحدة إنها أوقفت هجماتها على إيران، لكنها مستعدة لاستئناف القتال إذا فشلت الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام دائم.

هل فُتح مضيق هرمز؟

لم يُفتح بعد.

قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن سفينة أولى عبرت ممر النفط العالمي الحساس بإذن من طهران عقب وقف إطلاق النار، لكن مصادر شحن قالت إن البحرية الإيرانية تهدد السفن بالتدمير إذا حاولت المرور.

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن إيران قد تفتح المضيق يوم الخميس أو الجمعة قبل محادثات السلام، لكن السفن ستظل بحاجة للحصول على إذن من طهران للمرور.

قال ترامب إن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يلزم طهران بفتح المضيق، لكن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قال إن واشنطن وافقت من حيث المبدأ على استمرار السيطرة الإيرانية.

وأظهرت بيانات حركة الملاحة البحرية أن سفينتين مملوكتين لليونان وناقلة بضائع سائبة صينية عبرت المضيق منذ صباح اليوم الأربعاء. وكانت إيران قد أبرمت في السابق اتفاقات مرور آمن مع عدة دول، منها الهند والعراق. وقالت شركة الشحن الألمانية هاباج-لويد إن عودة حركة الملاحة إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق ستة أسابيع على الأقل.

هل تنخفض أسعار النفط؟

نعم.

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل عقب إعلان وقف إطلاق النار، حيث توقع المتعاملون أن الإمدادات التي تعطلت جراء الصراع، والتي تمثل 20 بالمائة من الإمدادات العالمية، من قد تصبح متاحة مرة أخرى.

وهذا انخفاض كبير عن الأسعار التي وصلت إلى 118 دولارا للبرميل في نهاية مارس آذار، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وبلغ سعر خام برنت في التداول اليوم الأربعاء 94 دولارا للبرميل، مقارنة بمستوى 70.75 دولار قبل بدء الصراع في 28 فبراير شباط. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 95 دولارا للبرميل، مقارنة بسعر 65 دولارا قبل الحرب.

وبالطبع، قد ترتفع هذه الأسعار مرة أخرى إذا استؤنف القتال أو إذا واصلت إيران إغلاق المضيق.

كما تسببت الحرب في إلحاق أضرار بمرافق النفط في المنطقة، مما قد يجعل من الصعب العودة إلى مستويات الإنتاج قبل الحرب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن عدم اليقين بشأن اضطرابات في المستقبل قد يؤدي أيضا إلى بقاء الأسعار مرتفعة.

هل ستنجح محادثات السلام؟

أمر يحفه الغموض

تدعي كل من إيران والولايات المتحدة النصر في الوقت الحالي، وتدخلان محادثات السلام بأجندتين مختلفتين تماما.

تطالب إيران بوقف جميع الأعمال القتالية في المنطقة، بما في ذلك في لبنان، وانسحاب القوات الأمريكية بالكامل من المنطقة، ورفع العقوبات الدولية، والحق في مواصلة تخصيب اليورانيوم، واستمرار السيطرة على المضيق.

من جانبها، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم والتخلص من مخزوناتها الحالية، والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، وقطع التمويل عن حلفائها الإقليميين، إضافة إلى مطالب أخرى.

(إعداد وتحرير أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)