نقابة المحامين الدوليين تختار أبوظبي لاستضافة مؤتمر “يوم التحكيم”

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وقع اختيار نقابة المحامين الدوليين على أبوظبي لاستضافة المؤتمر السنوي السابع والعشرين ليوم التحكيم الخاص بها، والذي سيُعقد يومي 28 و29 كانون الثاني/يناير 2026، وفق بيان نشره مركز “أبوظبي العالمي” الأربعاء.

ويُعد “يوم التحكيم” لنقابة المحامين الدوليين حدثا عالميا بارزا، يجمع نخبة خبراء التحكيم وكبار المتخصصين في الشؤون القانونية وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع من أنحاء العالم، للمشاركة في حوارات رفيعة المستوى لرسم مستقبل تسوية النزاعات الدولية.

وتعليقا على استضافة المؤتمر المرتقب، قالت المسجل والرئيس التنفيذي لمحاكم أبوظبي العالمي ليندا فيتز آلان إن استضافة يوم التحكيم الخاص بنقابة المحامين الدوليين في أبوظبي تُعد “دليلا على الثقة” الممنوحة للعاصمة الإماراتية في “تسوية النزاعات عبر الحدود”.

وأضافت “نؤكد التزامنا الثابت بالنهوض بقطاع التحكيم الدولي ودعم المجتمع القانوني العالمي بكل السبل المتاحة، في ضوء التعقيدات المتزايدة لمشهد النزاعات الخاضعة للتحكيم”.

ويتميز “أبوظبي العالمي” بإطار تحكيم متطور وبنية تحتية متقدمة، ومرافق حديثة ومتطورة لجلسات الاستماع، إلى جانب إطاره التنظيمي الدولي القائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنكليزي، إذ رسّخ مكانته كمنصة موثوقة لتسوية النزاعات المعقدة عبر الحدود الدولية، بحسب البيان.