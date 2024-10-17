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هاريس: “تحققت العدالة” بمقتل السنوار

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(رويترز) – قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس يوم الخميس إن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار على يد إسرائيل هو خطوة للأمام فيما يتعلق بالقضاء على التهديد الذي تمثله حماس على إسرائيل.

جاء ذلك بعد أن أكدت إسرائيل أنها قتلت السنوار.

وقالت هاريس للصحفيين في ميلووكي بولاية ويسكونسن “لقد تحققت العدالة… السنوار كان مسؤولا عن قتل آلاف الأبرياء، ومن بينهم ضحايا السابع من أكتوبر والرهائن الذين قتلوا في غزة”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية