مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

هاريس وترامب في تكساس سعيا لكسب الأصوات المترددة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

تخرج كامالا هاريس ودونالد ترامب الجمعة عن الدروب المطروقة في حملتهما الانتخابية في الولايات الحاسمة ليحلا  في ولاية تكساس حيث تتطرق المرشحة الديموقراطية لموضوع الإجهاض فيما يركز الجمهوري على أزمة الهجرة.

وتعقد هاريس البالغة ستين عاما لقاء انتخابيا في هيوستن ويتوقع أن تنضم إليها على المسرح النجمة بيونسيه غداة تجمع لها في اتلانتا شارك فيه اسطورة الروك الأميركي بروس سبرينغستين دعما لها.

أما المرشح الجمهوري البالغ 78 عاما فمن المتوقع أن يجدد انتقاداته لهشاشة حدود الولايات المتحدة الجنوبية من خلال كلمة يلقيها في عنبر للطائرات في أوستن.

وسيسجل بعد ذلك مدونة صوتية (بودكاست) مع جو روغان مقدم البرامج الذي يلقى شعبية في صفوف الرجال خصوصا.

وقبل 11 يوما من انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، يتبع المرشحان من خلال هذه المحطة في تكساس، الاستراتيجية نفسها القائمة على التركيز على مواضيع قد تجلب لهما أصواتا إضافية في الولايات الرئيسية ومن بينها تكساس المحافظة التي يتوقع أن تهدي لدونالد ترامب أصوات ناخبيها الأربعين الكبار.

– سبرينغستين ومن ثم بيونسيه –

تظهر آخر استطلاعات للرأي استمرار المنافسة المحمومة بين المرشحين لدخول البيت الأبيض في الولايات السبع الأساسية التي ستحسم نتيجة الاقتراع.

وسيشهد الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر اقتراعا آخر يشهد معركة للسيطرة على الكونغرس الأميركي ولا سيما مجلس الشيوخ فيه.

وتكساس هي من الولايات القليلة جدا التي قد تسمح للديموقراطيين بالفوز بمقعد جديد في مجلس الشيوخ.

وستستغل كامالا هاريس فرصة وجودها فيها لدعم المرشح كولن آلريد الذي قد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في حال تمكن من الحاق الهزيمة بالسناتور الجمهوري تيد كروز وهو من الشخصيات البارزة في حزبه.

والخميس في اتلانتا استعادت المرشحة الديموقراطية شعار باراك أوباما الشهير “نعم بإمكاننا ذلك!” خلال تجمع انتخابي حل عليه أول رئيس أسود للولايات المتحدة ضيفا إلى جانب المغني بروس سبرينغستين.

وقد أثار أوباما عبر المذياع وسبرينغستين عبر الغناء حماسة الحضور في القاعة داعين الناخبين في ولاية جورجيا إلى تعبئة الصفوف.

– “مكب نفايات” –

في جورجيا أشاد بروس سبغسنتين بهاريس قائلا “تخوض حملة لتكون الرئيسة السابعة والأربعين للولايات المتحدة. أما دونالد ترامب فيخوض حملة ليكون طاغية أميركيا”.

تزامنا، ألقى المرشح الجمهوري دونالد ترامب كلمة في أريزونا وهي ولاية حاسمة أيضا في هذه الانتخابات الرئاسية التي يترقبها العالم بأسره.

وقال المرشح الجمهوري “بتنا مكب نفايات. نحن بمثابة مكب نفايات العالم” مواصلا تشديد لهجته حيال الهجرة.

وأكد مساء خلال لقاء انتخابي في لاس فيغاس في ولاية نيفادا المجاورة لأريزونا “سننظف بلادنا وسنطرد المجرمين خارجا”.

واستمر في كيل الشتائم على كامالا هاريس قائلا إنها “غير كفوءة بشكل فاضح. كامالا أنت مطرودة. ارحلي” ومكررا القول بأن الولايات المتحدة بلد “يحتله” المهاجرون. وأكد أن “الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر سيكون يوم التحرير”.

وقال عن إدارة هاريس لملف الهجرة أن “شخصا مسؤولا عن حمام دم كهذا على أرضنا لا ينبغي السماح له بأن يصبح رئيسا للولايات المتحدة”.

بور-سيب-مدز/غ ر/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
87 إعجاب
70 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
296 إعجاب
182 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية