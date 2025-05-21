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هبوط حاد في وول ستريت مع تنامي المخاوف بشأن الدين الأمريكي

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نيويورك (رويترز) – أغلقت الأسهم الأمريكية على تراجع كبير يوم الأربعاء مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وسط مخاوف من أن الدين الحكومي قد يرتفع بتريليونات الدولارات إذا أقر الكونجرس مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض 96.25 نقطة بما يعادل 1.62 بالمئة إلى 5843.09 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 269.49 نقطة أو 1.41 بالمئة إلى 18873.22 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 824.08 نقطة أو 1.92 بالمئة إلى 41856.74 نقطة.

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