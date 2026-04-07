هجمات تستهدف مجمعا للبتروكيماويات في منطقة صناعية في شرق السعودية بعد اعتراض 7 صواريخ بالستية بالمنطقة

استهدفت هجمات ليل الاثنين الثلاثاء مجمعا للبتروكيماويات في منطقة صناعية مترامية الأطراف بمدينة الجُبيل في شرق السعودية، على ما أفاد شاهد في المكان وكالة فرانس برس، بعد إعلان الرياض اعتراض سبعة صواريخ بالستية في المنطقة.

وقال الشاهد الموجود في المنطقة لوكالة فرانس برس “تسبّب هجوم في اندلاع حريق في مصانع (الشركة السعودية للصناعات الأساسية) سابك بالجُبيل (..) أصوات الانفجارات كانت مدوية للغاية”، مشيرا إلى ارتفاع ألسنة اللهب من المجمع.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان السلطات السعودية اعتراض سبعة صواريخ بالستية وسقوط حطام في محيط منشآت للطاقة.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية على منصة إكس “اعتراض وتدمير سبعة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه المنطقة الشرقية، وسقوط أجزاء من حطام الصواريخ البالستية في محيط منشآت للطاقة، وجارٍ تقدير الأضرار”، دون أنّ يحدد هذه المنشآت المتضررة.

وقال شاهد آخر في المنطقة إنّ “الإنذارات لم تتوقف على الهاتف المحمول طوال الليل”.

وأفاد المصدر الأول لاحقا وكالة فرانس برس بأنه تم إجلاء العمال من مساكنهم في المناطق المتضررة في الجُبيل.

ولم تقدم شركة سابك على الفور إجابة على أسئلة فرانس برس.

وتضم الجُبيل في شرق السعودية إحدى أكبر المدن الصناعية في العالم، حيث تُنتج وتُصنع فيها منتجات الصلب والبنزين والبتروكيماويات وزيوت التشحيم والأسمدة الكيميائية.

جاء الهجوم على الجبيل غداة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس شنّ “ضربة قوية” على منشأة بتروكيميائية في مدينة عسلوية في جنوب غرب إيران، قائلا إن الموقع المستهدف هو الأكبر من نوعه في الجمهورية الإسلامية.

وقال كاتس في بيان مصور إن الجيش “شن … للتو ضربة قوية على أكبر منشأة بتروكيميائية في إيران، في عسلوية”، مضيفا أن “المنشأة مسؤولة عن نحو 50 في المئة من إنتاج البتروكيميائيات في البلاد”.

– “تعليق المرور” بين السعودية والبحرين –

في المنطقة الشرقية أيضا، أعلنت السلطات الثلاثاء تعليق حركة العبور على جسر الملك فهد الرابط البري الوحيد بين السعودية والبحرين “احترازيا”، بعد ورود إنذارات أمنية في المنطقة.

وقالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وهي هيئة مشتركة بين البلدين، على منصة اكس “إشارة إلى التنبيهات الصادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في المنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية تم تعليق حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد احترازيا”.

ويربط جسر الملك فهد، وهو عبارة عن سلسلة من الجسور بطول 25 كيلومترا، بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وحركة المرور كثيفة عليه خصوصا في عطل نهاية الأسبوع والإجازات والأعياد الرسمية.

وبعد ساعات قليلة، أعلنت السلطات “استئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد”.

وتتهم السعودية إيران بمهاجمة منشآت الطاقة والبنى التحتية فيما تشن طهران ضربات انتقامية على دول الخليج منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.

وهددت الجمهورية الإسلامية مرارا باستهداف البنية التحتية المدنية في دول الخليج، ردا على استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل منشآتها الحيوية.

وتتهم طهران جيرانها الخليجيين بالسماح للقوات الأميركية بشن هجمات عليها انطلاقا من أراضيهم. وتنفي دول الخليج هذه الاتهامات.

