هدم إسرائيل لمنازل مدينة غزة يثير مخاوف من تهجير دائم

من داوود أبو الكاس ونضال المغربي وأوليفيا لو بواديفان

غزة (رويترز) – على مدى عقد من الزمن، ظل الفلسطيني شادي سلامة الريس الموظف بأحد البنوك يسدد قرضا عقاريا بقيمة 93 ألف دولار لشقته في مبنى حديث شاهق الارتفاع بأحد الأحياء الراقية في مدينة غزة.

والآن، يعيش هو وأسرته في فقر مدقع بعد فرارهم من ضربة إسرائيلية هدمت المبنى في غمضة عين ليتحول إلى كومة أنقاض وسط سحابة من الدخان والغبار.

ويمثل الهجوم الذي وقع في الخامس من سبتمبر أيلول على برج مشتهى المكون من 16 طابقا بداية حملة هدم مكثفة نفذها الجيش الإسرائيلي مستهدفا المباني الشاهقة قبل الهجوم البري على قلب المدينة المكتظة بالسكان، والذي بدأ الأسبوع الماضي.

على مدى الأسبوعين الماضيين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم ما يصل إلى 20 برجا سكنيا في مدينة غزة قائلا إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تستخدمها. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن 50 “برجا للإرهابيين” جرى هدمها.

تسبب هذه الحملة في تشريد المئات. وفي الإطار الزمني نفسه، سوّت القوات الإسرائيلية مناطق بالأرض في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية والشيخ الرضوان وغيرها، وفقا لما ذكره 10 سكان لرويترز. وتظهر صور الأقمار الصناعية التي راجعتها رويترز الدمار الذي لحق بعشرات المباني في الشيخ الرضوان منذ أغسطس آب.

ويخشى الريس أن يكون التدمير هدفه تهجير سكان مدينة غزة بشكل دائم، وهو رأي تتفق معه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في بيان إن مثل هذه الحملة المتعمدة لنقل السكان تعد تطهيرا عرقيا.

وقال الريس يوم الأربعاء الماضي “بعمري ما تخيلت إني أترك مدينة غزة لكن الانفجارات ما بتتوقف… ما بقدر أخاطر بأطفالي ولذلك أنا بجهز أغراضي وراح أطلع على الجنوب”.

وتعهد بالبقاء في القطاع قائلا “لو خيروني بأي بلد في العالم ما راح أختار إلا غزة”.

وتوعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مايو أيار الماضي بأن معظم قطاع غزة سوف “يدمر بالكامل” قريبا وسيتكدس سكانه في شريط ضيق من الأرض بالقرب من الحدود مع مصر.

وأنذرت إسرائيل جميع السكان المدنيين في مدينة غزة مطالبة إياهم بالإخلاء في أثناء الهجوم. وفي الأسبوع الماضي، أغلقت معبرا إلى شمال غزة وهو ما حد من الإمدادات الغذائية الضئيلة للمنطقة.

وردا على أسئلة من أجل هذه القصة، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني “لا توجد استراتيجية لتدمير غزة”. وأضاف أن هدف الجيش هو تدمير حماس واستعادة الرهائن.

وقال إن حماس استخدمت المباني الشاهقة لمراقبة القوات الإسرائيلية ومهاجمتها، مضيفا أن الحركة استخدمت المدنيين دروعا بشرية وزرعت ألغاما في المباني. وكثيرا ما يلقى جنود إسرائيليون حتفهم بعبوات ناسفة في غزة.

ونفت حركة حماس استخدام الأبراج السكنية لمهاجمة القوات الإسرائيلية.

وقال مصدران أمنيان إسرائيليان لرويترز إن أهداف الجيش والسياسيين في إسرائيل ليست متوافقة دائما، وأشار أحدهما إلى أن أفكارا مثل إخلاء مناطق في غزة من الفلسطينيين لإعادة إعمارها مستقبلا تتعارض مع الأهداف العسكرية. ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق.

يُمثل هذا الهجوم أحدث مرحلة في حرب إسرائيل على غزة، التي قتلت أكثر من 65 ألف فلسطيني وتسببت في مجاعة وشردت معظم السكان وأجبرتهم على النزوح عدة مرات في كثير من الحالات. واندلعت أحدث حرب في القطاع بعد هجوم شنته حماس على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. ولا يزال 48 من الرهائن في غزة، ويُعتقد أن حوالي 20 منهم على قيد الحياة.

وفي الأسبوع الماضي، خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ووصفت إسرائيل هذا الاستنتاج بأنه منحاز و”مشين”. ويقول خبراء الأمم المتحدة إن تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي شوشاني إن المباني كانت أهدافا عسكرية مشروعة وافق عليها ضابط مخابرات وضابط قانوني.

* “رعب وخوف” بعد أمر إخلاء

قبل الحرب، اشتهر برج مشتهى بين طبقة المؤهلات المهنية والطلاب في مدينة غزة بإطلالته على البحر وموقعه الملائم القريب من حديقة عامة وجامعتين.

وقال الريس إن البرج كان يؤوي في الأصل نحو 50 عائلة، لكن هذا العدد ارتفع لثلاثة أمثال خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن استقبل سكانه أقاربهم النازحين من أجزاء أخرى من غزة.

وانتشرت عشرات الخيام التي تؤوي المزيد من العائلات النازحة حول قاعدة البرج. ولحقت أضرار بالطوابق العليا من المبنى جراء غارات سابقة.

وقال الريس إنه في صباح الخامس من سبتمبر أيلول، تلقى أحد الجيران اتصالا من ضابط في الجيش الإسرائيلي يطلب منه نشر الأمر بإخلاء المبنى في غضون دقائق وإلا فإنهم “راح ينزلوا البرج فوق روسنا”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من روايته بشأن أمر الإخلاء، والتي تتوافق مع روايات سكان مبان أخرى قبل الغارات الإسرائيلية. وقال شوشاني إن الجيش منح السكان وقتا للإخلاء وتأكد من مغادرة المدنيين قبل قصف المباني.

وقال الريس، الذي كان يأمل في سداد قرضه العقاري بحلول هذا العام “مشاعر رعب، وخوف وضياع ويأس وحيرة وألم سيطرت علينا كلنا، أنا شفت ناس بتجري حافية القدمين وناس نسيت جوالاتها (تليفوناتها المحمولة)، ووثائقها، أنا ما أخدت لا جوازات سفر ولا بطاقات الهوية”.

وأضاف أنهم لم يحملوا معهم شيئا وأن زوجته وطفليه آدم (تسع سنوات) وشهد (11 سنة) نزلوا الدرج وهربوا.

ويُظهر مقطع فيديو صورته رويترز ما حدث بعد ذلك. سقطت قذيفتان من الجو وانفجرتا في وقت واحد تقريبا بقاعدة البرج لينهار في حوالي ست ثوان. وتصاعد الغبار والدخان وتناثر الحطام في الشوارع وفوق خيام النازحين، الذين تفرقوا وهم يركضون ويصرخون.

وردا على سؤال من رويترز، قال الجيش الإسرائيلي إنه كان لدى حماس “بنية تحتية تحت الأرض” أسفل برج مشتهى، استخدمتها لمهاجمة القوات الإسرائيلية. ولم يستجب الجيش لطلب تقديم أدلة.

وفي رد على رويترز يوم الأربعاء، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أيضا أدلة تثبت أن الأبنية الأخرى التي وصفها بأنها بنية تحتية إرهابية كانت أهدافا عسكرية مشروعة.

وقال الريس، الذي كان رئيس اتحاد سكان المبنى، إن أسلوب الهدم ليس منطقيا حتى إن كان هناك وجود لحماس، وهو ما نفاه.

وأضاف “كان بإمكانهم يتعاملوا مع الموضوع بطريقة ما تسبب أذى ولا خدش لأي حدا مش يدمروا برج 16 طابقا”.

وبعد أسبوعين قضاها مع عائلته في حي الصبرة، غادر الريس، مثل مئات الآلاف من سكان المدينة الذين رحلوا منذ أغسطس آب، ونصب خيمة في دير البلح وسط قطاع غزة يوم الخميس.

* الجيش الإسرائيلي يهدم منازل بضواحي مدينة غزة

ذكر سكان تحدثت إليهم رويترز أنه استعدادا للهجوم البري، دمر الجيش ما يصل إلى 12 منزلا يوميا في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقدر أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة أن أكثر من 65 بالمئة من المباني والمنازل في مدينة غزة دمرت أو تضررت بشدة خلال الحرب. وتظهر صور الأقمار الصناعية لعدة أحياء أضرارا جسيمة لحقت بضواحي المدينة في الأسابيع القليلة الماضية.

ووثقت منظمة بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (إيه.سي.إل.إي.دي)، وهي منظمة غير ربحية تجمع بيانات عن الصراعات حول العالم، أكثر من 170 واقعة هدم نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة منذ أوائل أغسطس آب، معظمها من خلال تفجيرات محكومة في المناطق الشرقية، بالإضافة إلى حيي الزيتون والصبرة.

وقالت أمينة مهفار كبيرة محللي شؤون الشرق الأوسط في (إيه.سي.إل.إي.دي) لرويترز “يبدو أن وتيرة ومدى عمليات الهدم أوسع نطاقا مما كانت عليه في الفترات السابقة”. وأضافت أنه في المقابل، تم تسجيل أقل من 160 عملية هدم من هذا القبيل في مدينة غزة خلال 15 شهرا الأولى من الحرب.

وأفاد سكان تحدثوا إلى رويترز أيضا بأن القوات الإسرائيلية فجرت مركبات مسيرة عن بعد محملة بالمتفجرات في حيي الشيخ رضوان وتل الهوى، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد شوشاني المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي استخدام متفجرات أرضية ضد مبان جرى تصنيفها أهدافا عسكرية. وقال إنه لا يملك معلومات عن مركبات محملة بالمتفجرات تحديدا.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنها وثقت عمليات هدم محكومة لبنية تحتية سكنية، وقالت إن بعض الأحياء دمرت بالكامل.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإنه حتى قبل الهجوم الحالي على مدينة غزة، تضرر أو دمر ما يقرب من 80 بالمئة من المباني في غزة، أي نحو 247195 مبنى، منذ بدء الحرب. وشمل ذلك 213 مستشفى و1029 مدرسة. وجرى جمع البيانات في يوليو تموز.

وقالت بشرى الخالدي مسؤولة السياسات المتعلقة بغزة في منظمة أوكسفام، إن الأبراج السكنية هي أحد آخر أشكال الملاذات المتاحة، وحذرت من أن إجبار الناس على النزوح سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ السكاني في الجنوب “بشكل مطرد”.

وكان طارق عبد العال (23 عاما)، وهو طالب دراسات مالية من حي الصبرة، مترددا في مغادرة منزله مع عائلته رغم قصف المنطقة على مدى أسابيع، قائلا إنه منهك من أوامر الإخلاء المتكررة خلال الحرب.

ولكنهم غادروا صباح 19 أغسطس آب فقط بعد هدم المنازل المجاورة لمنزلهم المكون من ثلاثة طوابق.

وقال إنه بعد 12 ساعة فقط، دمرت غارة إسرائيلية منزل العائلة.

وذكر عبد العال لرويترز عبر الهاتف من مخيم النصيرات وسط غزة، واصفا الأضرار الجسيمة التي لحقت بالشارع بأكمله “يمكن لو ضلينا هاديك الليلة في البيت كان تم قتلنا.. دمروا أملنا في إننا نرجع”.

(إعداد رحاب علاء ودعاء محمد وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية)