هل تكون لحملة ترامب على البابا لاوون تداعيات في الداخل الأميركي؟

وضعت حملة دونالد ترامب على البابا لاوون الرابع عشر بشأن حرب إيران، الرئيس الأميركي في مواجهة غير مسبوقة قد تترتّب عليها تبعات سياسية خطيرة داخل الولايات المتحدة.

وتعرّض ترامب لانتقادات لاذعة حتى من بعض حلفائه على خلفية هجماته على البابا المولود في الولايات المتحدة، والذي انتقد الإدارة الأميركية بسبب سياستها في مسألة الهجرة غير القانونية، وتدخّلها في فنزويلا، وحربها على إيران، ما دفعه الى الردّ بعنف على رأس الكنيسة الكاثوليكية. ويواجه الرئيس الجمهوري نتيجة ذلك خطر استعداء اليمين الديني في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وإلى الآن، لا يبدو أن ثمّة مؤشرات إلى تراجع في المواجهة غير المسبوقة بين قائد أقوى جيش في العالم، وزعيم 1,4 مليار كاثوليكي حول العالم. فالرئيس الأميركي رفض الاعتذار للبابا، قائلا “لا يوجد ما يستدعي الاعتذار. إنه مخطئ”.

وكان ترامب وصف في منشور له على منصة “تروث سوشال” الحبر الأعظم بأنه “ضعيف في ملف الجريمة، وسيء جدا في السياسة الخارجية”، عازيا انتخاب لاوون بابا في أيار/مايو 2025 فقط إلى كونه أميركيا يمكن أن يشكّل حلقة وصل مع إدارة ترامب.

وفي وقت لاحق، نشر ترامب صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره كما لو أنه المسيح، ثم حذفها لاحقا، وأصرّ على أن الصورة تُظهره كطبيب.

وصرّح البابا لصحافيين على متن الطائرة البابوية المتجهة إلى الجزائر بأنه “لا يخشى إدارة ترامب، ولا التحدّث علنا عن رسالة الإنجيل”.

وكان لاوون وصف في وقت سابق من هذا الشهر تهديد ترامب بتدمير “حضارة بأكملها” في إيران بأنه “غير مقبول بتاتا”. كما انتقد سابقا حملة ترامب للترحيل الجماعي ووصفها بأنها “لا إنسانية”.

ولطالما سعى الملياردير الأميركي إلى استمالة المسيحيين في أميركا برؤيته المحافظة ذات النزعة القومية. وقد دعمه المسيحيون الإنجيليون خصوصا في انتخابات العامَين 2016 و2024 على الرغم من سلسلة الفضائح التي تلاحقه وعلاقته الشخصية المُلتبسة بالدين.

لكن خطاب ترامب الذي سبق له أن روّج لأناجيل تحمل اسمه بسعر 60 دولارا، خلال ولايته الثانية يتسّم بطابع ديني مسيحي أكثر وضوحا. ففي حفل تنصيبه العام الماضي، صرّح بأن “الله أنقذه” بعد محاولة اغتيال تعرّض لها في 2024 أثناء حملته الانتخابية. وله مستشارة دينية ويشارك في مناسبات دينية علنية.

– “خطاب شرير” –

مع ذلك، وخلال فترة عيد الفصح، نشر ترامب سلسلة منشورات مثيرة للجدل في ما يتعلّق بالدين.

فصباح أحد الفصح لدى الطوائف الكاثوليكية، وبينما كان المسيحيون يحتفلون في جميع أنحاء العالم، نشر ترامب تحذيرا موجّها إلى “الأوغاد المجانين” في إيران، يطالبهم فيه بفتح مضيق هرمز وإلا… وختم منشوره بالإنكليزية “بريز تو الله” (Praise to Allah)، أي “سبحان الله”.

وجاءت الحملة على البابا لاوون الأحد في وقت لم تحقّق المفاوضات مع إيران حتى الآن أيّ تقدم منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار الأربعاء الماضي.

وقال رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة بول كوكلي في بيان “أشعر بخيبة أمل كبيرة لاختيار الرئيس كتابة مثل هذه الكلمات المسيئة بحقّ البابا”.

وأيّد نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي اعتنق الكاثوليكية أخيرا، الاثنين ترامب قائلا لقناة “فوكس نيوز”، “أعتقد أنه في بعض الحالات، سيكون من الأفضل للفاتيكان أن يحصر اهتمامه بالشؤون الأخلاقية… وأن يترك لرئيس الولايات المتحدة مهمة تحديد مسار السياسة العامة الأميركية”.

ولم يصدر أي ردّ فعل فوري من وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو كاثوليكي أيضا.

ولعلّ ما يُقلق البيت الأبيض أكثر هو غضب اليمين الديني، لا سيما في صفوف الحلفاء السابقين. فأيّ تراجع في دعم هؤلاء لترامب سيزيد من مخاوف الجمهوريين من احتمال خسارة السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر، في ظلّ الوضع الاقتصادي المتردّي أصلا وسط ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران.

وقالت مارجوري تايلور-غرين، العضوة السابقة في الكونغرس والحليفة السابقة للرئيس ترامب، “في عيد الفصح الأورثوذكسي، هاجم الرئيس ترامب البابا لأنه محقّ في معارضته لحرب ترامب على إيران، ثم نشر هذه الصورة لنفسه وكأنه يحلّ محل السيد المسيح”.

وكتبت “يأتي هذا بعد منشور الأسبوع الماضي احتوى على خطابه الشرير في عيد الفصح، ثم تهديده بإبادة حضارة بأكملها. أنا أدين هذا تماما، وأصلّي ضدّه!!!”.

كذلك، انتقد المعلّق المحافظ رايلي غينز بشدّة الصورة التي بدت وكأنها للمسيح. وقال غينز على موقع اكس “بصراحة، لا أفهم لماذا نشرها”، حاثا ترامب على التواضع، مضيفا “لا يمكن الاستهزاء بالله”.

