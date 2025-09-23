هونغ كونغ تستعد لـ”تهديد خطير” مع اقتراب الإعصار “راغاسا”

يستعد جنوب الصين لوصول الإعصار “راغاسا” الثلاثاء والذي يشكل “تهديدا خطيرا” وفقا للسلطات في هونغ كونغ، ويمكن مقارنته بأكثر العواصف تدميرا في تاريخ المنطقة الحديث.

ووفق المرصد الجوي في هونغ كونغ، يولّد الإعصار راغاسا رياحا بسرعة قصوى مستمرة تبلغ 220 كيلومترا في الساعة في مركزها أثناء تحرّكها غربا عبر بحر الصين الجنوبي الثلاثاء.

وأصدرت هذه الهيئة ثالث أعلى مستوى من التأهّب للإعصار (T8) عند الساعة 14,20 بعد الظهر (06,20 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، بينما من المقرّر أن تغلق الشركات وتقلّص خدمات النقل أو حتى يتم تعليقها.

وقال المرصد الجوي إنه “من المتوقع أن يبدأ الطقس التدهور بسرعة في وقت لاحق اليوم، مع اشتداد الرياح بسرعة”، مضيفا أنّ “سرعة العاصفة” قد تؤدي إلى رفع مستويات المياه بما يصل إلى أربعة أمتار بحلول صباح الأربعاء.

ودعت السلطات السكان في مناطق منخفضة إلى توخي الحذر من الفيضانات، بينما فتحت 46 مأوى موقتا.

كذلك، أُقيمت حواجز وممرات مرتفعة.

وقالت يانغ لي أو، وهي امرأة في السبعينات تعيش في لي يو مون في شرق جزيرة هونغ كونغ، لوكالة فرانس برس، إنّه خلال إعصار قوي سابق، ارتفع مستوى المياه إلى أعلى القدمين.

– قتيلان في الفيليبين –

قبل ساعات، أدى الإعصار إلى سقوط أشجار واقتلاع أسقف العديد من المباني أثناء اجتياحه شمال الفيليبين حيث لجأ آلاف الأشخاص إلى مدارس ومراكز إجلاء. ولقي شخصان حتفهما في انزلاق تربة.

وفي شمال هونغ كونغ، أصدرت مدينة شنجن أوامر بإجلاء 400 ألف شخص.

وأعلنت السلطات المحلية تعليق العمل وإغلاق المدارس ووفق خدمات النقل، كما الحال في حوالى 12 مدينة رئيسية أخرى في جنوب الصين يقطنها عشرات ملايين السكان.

وحذر المسؤول الثاني في هونغ كونغ إريك تشان الإثنين، من أنّ “راغاسا سيشكل تهديدا خطيرا لهونغ كونغ، وقد يصل إلى مستويات هاتو في العام 2017 ومانغخوت في العام 2018″، في إشارة إلى الإعصارين الهائلين اللذين تسبب كل منهما في أضرار مادية بمئات ملايين الدولارات.

في الأثناء، سيبقى مطار هونغ كونغ مفتوحا، لكن ستكون هناك “اضطرابات كبيرة” الثلاثاء من الساعة 18,00 (10,00 بتوقيت غرينتش) حتى الأربعاء، بحسب ما أفادت هيئة المطار.

ومن المتوقع إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية تابعة لشركة طيران هونغ كونغ “كاثاي باسيفيك”.

– رفوف فارغة –

سارع سكان هونغ كونغ الذين يبلغ عددهم 7,5 ملايين نسمة، إلى تخزين الإمدادات قبل وصول الإعصار، ما أدى إلى إفراغ الرفوف في المتاجر.

وقال الطالب الصيني تشو ييفان (22 عاما) “من المؤكد أن هناك ما يثير القلق”.

من جهتها، قامت زوي تشان بتكديس أكياس الرمل أمام متجر الألبسة الخاص بها في شارع وان تشاي. وقالت إنّها تتوقع أن “يُدمّر” متجرها بفعل الأضرار التي ستسببها المياه.

وكانت بورصة هونغ كونغ غيّرت قواعدها هذه السنة لإبقاء الأسواق مفتوحة أثناء الأعاصير، حيث أفادت الهيئة المشغّلة وكالة بلومبرغ بأنّها “تراقب الوضع عن كثب”.

وتعني كلمة “راغاسا” بالفيليبينية “الحركة السريعة”. وسيكون هذا الإعصار أكثر قربا من هونغ كونغ وماكاو صباح الأربعاء، وفقا للأرصاد الجوية الصينية.

مساء الإثنين، كانت رفوف اللحوم الطازجة والخضر شبه فارغة في أحد المتاجر الكبرى في منطقة باوان، وفقا لمراسل فرانس برس.

وأعلنت سلطات السكك الحديد في قوانغتشو أنّه لن يتم تشغيل أي قطارات الأربعاء، بحسب ما أفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

ويقول العلماء إنّ تغير المناخ يتسبب في أحداث مناخية متطرّفة بشكل أكثر تواترا وكثافة في كل أنحاء العالم.

