هيئات بحرية: تزايد الاضطرابات الملاحية حول مضيق هرمز وسط هجمات إسرائيل على إيران

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لندن (رويترز) – قال مركز معلومات القوة البحرية المشتركة يوم الاثنين إن التداخل الإلكتروني على أنظمة الملاحة البحرية التجارية تزايد في الأيام القليلة الماضية في أنحاء مضيق هرمز والخليج العربي، مما يؤثر على السفن في المنطقة.

وضربت صواريخ إيرانية مدنا إسرائيلية رئيسية يوم الاثنين، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل في طريقها للقضاء على “التهديدات” من المنشآت النووية والصاروخية في إيران. وتزايد عدد القتلى والمصابين بين المدنيين على الجانبين بعد أربعة أيام من الصراع.

وسبق أن هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي أمام حركة الملاحة ردا على ضغوط غربية. ويمكن أن يؤدي إغلاق المضيق إلى تقييد التجارة والتأثير على أسعار النفط العالمية.

وقال مركز معلومات القوة البحرية المشتركة، التابع للقوة البحرية المشتركة متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، في تحذير “لا تزال اللجنة المشتركة للرصد والتقييم تتلقى تقارير عن تداخل إلكتروني صادر من محيط ميناء بندر عباس (الإيراني)، وفي منطقة جنوب شرق آسيا وعدة مناطق أخرى في الخليج العربي”.

وأضاف “تلك التداخلات، التي تتزايد حدتها في جميع أنحاء المنطقة، لها تأثير كبير على الخليج نفسه. يؤثر هذا الاضطراب على قدرة السفن على نقل بيانات الموقع بدقة عبر أنظمة التعريف الآلية، مما يشكل تحديات تشغيلية وملاحية لحركة الملاحة البحرية”.

وتحتوي كل سفينة عابرة للمحيطات على عدد من أنظمة الملاحة على متنها، بما في ذلك نظام التعريف الآلي العام لتتبع السفن، والذي تستخدمه سفن الشحن التجاري على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

ويأتي التحذير في أعقاب مذكرة أصدرتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الاثنين أشارت أيضا إلى زيادة في التداخل الإلكتروني الملاحي في الخليج ومضيق هرمز، وذلك دون تحديد مصدره.

وقال مركز معلومات القوة البحرية المشتركة “مستوى التهديد الإقليمي لا يزال مرتفعا مع استمرار الهجمات من إيران وإسرائيل”.