هيجسيث: ترامب لا يزال يسعى إلى إبرام اتفاق نووي مع إيران

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لفوكس نيوز يوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران حتى مع تصاعد القتال مع إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، فيما قال مساعد في البيت الأبيض بشكل منفصل إن واشنطن لا تهاجم إيران.

وعندما سئل هيجسيث عما إذا كان ترامب لا يزال يسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، قال “بالتأكيد”.

وأضاف “نحن في موقف دفاعي بالمنطقة لنكون أقوياء في سعينا للتوصل إلى اتفاق سلام. ونأمل بالتأكيد أن يحدث هذا هنا”.