واشنطن تمدّد إعفاء شركة لوك أويل الروسية من العقوبات

أعلن مسؤولون أميركيون الثلاثاء تمديد إعفاء شركة النفط الروسية العملاقة “لوك أويل” من العقوبات بما يشمل محطات الوقود التابعة لها خارج روسيا، في إطار سعي إدارة ترامب للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام.

ويعني هذا الإجراء، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، أن محطات “لوك أويل” في دول مثل الولايات المتحدة يمكنها الاستمرار في خدمة عملائها حتى 29 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح المكتب أن هذا الإجراء يسمح لمحطات الوقود بإجراء معاملات “في سياق العمل المعتاد”، مثل شراء مستلزمات سيارات، ودفع أقساط التأمين، ودفع رواتب الموظفين.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا حادا منذ بدأت الولايات المتحدة واسرائيل شن ضربات على إيران في 28 شباط/فبراير مشعلة فتيل الحرب في الشرق الأوسط إذ ردت إيران بشن هجمات انتقامية على عدة دول في المنطقة.

وذكر المكتب أن هذا الإعفاء يمثل جهدا “للتخفيف من آثار إدراج لوك أويل على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالنسبة للمستهلكين”.

كانت صلاحية إعفاء للوك أويل صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في كانون الأول/ديسمبر 2025 ستنتهي في 29 نيسان/أبريل.

وتخضع روسيا لعقوبات أميركية وأوروبية منذ غزوها لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة متجاوزة 4 دولارات للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ العام 2022، ما زاد من الضغط السياسي على إدارة ترامب.

وفي 9 آذار/مارس، أعلن ترامب عن خطط لرفع بعض العقوبات عن النفط بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى “خفض الأسعار”.

