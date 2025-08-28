واشنطن توافق على بيع كييف صواريخ بقيمة 825 مليون دولار

أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها وافقت على بيع أوكرانيا 3350 صاروخ جو-أرض بعيد المدى ومعدّات ذات صلة، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 825 مليون دولار وتأتي في وقت بدأ فيه صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه روسيا ينفد.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قال البيت الأبيض إنّ الرئيس دونالد ترامب “لم يكن سعيدا” بالضربات الجوية الروسية التي استهدفت كييف ليل الأربعاء-الخميس وأوقعت 19 قتيلا لكنّه “لم يفاجأ بها”.

وأعلنت “الوكالة الأميركية للتعاون الدفاعي والأمني” في بيان أنّ هذه الصفقة “ستعزّز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويدها بوسائل إضافية لأداء مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي”.

وتهدف الصفقة، بحسب الوكالة، إلى “تحسين أمن بلد شريك يُعدّ قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في أوروبا”.

وقبل أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، كانت الولايات المتّحدة الداعم الأكبر لأوكرانيا، لكنّ الرئيس الجمهوري أحدث قطيعة مع استراتيجية الدعم التي اتّبعها سلفه الديموقراطي جو بايدن.

وترامب الذي لطالما شكّك في جدوى المساعدات لكييف، دفع بحلفاء كييف الأوروبيين لأداء دور أكبر في تمويل المساعدات العسكرية لها.

وأعلن الرئيس الأميركي مؤخرا عن مبادرة تنصّ على أن يشتري هؤلاء الحلفاء الأوروبيون ومعهم كندا أسلحة أميركية لحساب أوكرانيا.

لكنّ الصفقة التي أعلنت عنها واشنطن الخميس لا تندرج في إطار هذه المبادرة بل ستتشارك في تمويلها الدنمارك وهولندا والنروج بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ولا تزال هذه الصفقة بحاجة لتمريرها في الكونغرس الأميركي، وهو أمر يُعتبر من حيث المبدأ مجرد إجراء شكلي.

