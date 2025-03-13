وزارة الخارجية: إسرائيل ترسل مساعدات إنسانية للدروز في سوريا

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القدس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الخميس إن إسرائيل أرسلت مساعدات إنسانية إلى الدروز في سوريا خلال الأسابيع القليلة الماضية، في إشارة أخرى إلى دعم إسرائيل لهذه الأقلية.

وقالت الوزارة في بيان “في عملية جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم حتى الآن تسليم عشرة آلاف حزمة من المساعدات الإنسانية للدروز في مناطق القتال في سوريا”.

وأضافت الوزارة أن الحزم اشتملت على سلع أساسية مثل الزيت والطحين والملح والسكر، وتم تسليم معظمها إلى محافظة السويداء جنوب سوريا.

والدروز أقلية عربية تعيش في سوريا وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة وأيضا في لبنان.

ويخدم الكثير من الدروز في الجيش والشرطة بإسرائيل، بما في ذلك خلال حرب غزة، وتبوأ بعضهم مناصب رفيعة.

ومنذ الإطاحة ببشار الأسد، عبر زعماء إسرائيل عن شكوك عميقة في الحكام الجدد لسوريا ووصفوا هيئة تحرير الشام بأنها جماعة متطرفة. وكانت الجماعة تابعة لتنظيم القاعدة قبل أن تقطع صلتها به.

ودعت إسرائيل إلى حماية حقوق الأقليات في سوريا بما في ذلك الدروز.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هذا الأسبوع إن الدروز السوريين سيسمح لهم بدخول هضبة الجولان والعمل فيها.

وقال دروز إن من المتوقع أن تزور مجموعة من نحو 100 شخصية بارزة من الدروز السوريين هضبة الجولان يوم الجمعة.