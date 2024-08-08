وزارة الخارجية: كندا تعتزم سحب أبناء الدبلوماسيين من إسرائيل

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(رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الكندية أن الحكومة أعلنت يوم الأربعاء أنها قررت سحب أبناء دبلوماسييها من إسرائيل، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وفاقم التوتر بين إسرائيل وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا في منطقة على حافة الهاوية بالفعل وسط استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية بما في ذلك تفشي الجوع.

وتصاعدت المخاوف بشكل خاص بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في إيران وكذلك مقتل القائد العسكري بجماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في بيروت، وما أعقب ذلك من توعدات بالثأر من إسرائيل.

وذكرت وزارة الخارجية الكندية في بيان يوم الخميس أنها وافقت على نقل أبناء الدبلوماسيين والمسؤولين عنهم بشكل مؤقت إلى بلد ثالث آمن. وأوضحت أنه لا يوجد معالون يعيشون مع الدبلوماسيين المقيمين في رام الله بالضفة الغربية وبيروت.

وحذرت كندا يوم السبت مواطنيها من السفر إلى إسرائيل، وأرجعت هذا إلى استمرار الصراع في المنطقة والوضع الأمني الذي يصعب التنبؤ بتطوراته. كما حثت مواطنيها على عدم السفر إلى غزة والضفة الغربية.

وذكرت الوزارة الكندية في البيان أن السفارتين في تل أبيب وبيروت والمكتب التمثيلي لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية “تظل جميعها تعمل بكامل طاقتها وتواصل تقديم الخدمات الأساسية للكنديين”.

واندلعت أحدث مواجهة دامية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر تشرين الأول عندما قادت حركة حماس هجوما على إسرائيل تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع الذي تديره حماس أسفر منذ ذلك الحين وحتى الآن عن مقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني، كما أدى إلى نزوح كل السكان تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وهو ما أثار اتهامات بالإبادة الجماعية تنفيها إسرائيل.