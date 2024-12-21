وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع أسلحة لمصر مقابل أكثر من 5 مليارات دولار

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واشنطن (رويترز) – ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار.

ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة إبرامز الجانب الأكبر من صفقة الأسلحة الجديدة المعلن عنها بتكلفة تبلغ 4.69 مليار دولار. والشركة المتعاقدة هي جنرال داينامكس لاند سيستمز.

كما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أيضا أن مبيعات الأسلحة الأخرى المتحملة تشمل صواريخ هيلفاير مقابل 630 مليون دولار ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار.