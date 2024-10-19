وزارة الصحة في غزة تعلن وفاة اثنين من مرضى مستشفى بعد ضربة اسرائيلية

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أعلنت وزارة الصحة في غزة السبت وفاة مريضين بعد ضربة اسرائيلية على المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن المرفق لم يكن “مستهدفا بإطلاق نار متعمّد”.

وقال مدير المستشفى مروان سلطان إنّ “الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية”.

وأضاف أنّ “هناك مخاطر شديدة تحيط بالطواقم الطبية والمرضى”.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة في بيان “وفاة اثنين من المرضى داخل المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، نتيجة حصار المستشفى وانقطاع التيار الكهربائي والامدادات الطبية عنه”.

وكانت الوزارة أفادت في وقت سابق بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت “الطوابق العليا من المستشفى الأندونيسي شمال غزة”، مضيفة أنّ “أكثر من 40 مريضا” أصيبوا بجروح إضافة إلى الطاقم الطبي.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكّد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه ينفّذ عملية “قرب المستشفى الإندونيسي”.

وأضاف “القوات العاملة في المنطقة تم تدريبها على الأنشطة العملياتية وإبلاغها بأهمية الحد من الخسائر في البنى التحتية المدنية والطبية”.

وشدّد الجيش على أن “المستشفى ما زال يعمل من دون انقطاع وبكامل طاقته”، مؤكدا أنه لم يكن “مستهدفا بإطلاق نار متعمّد”.

وبعد أكثر من عام على بدء الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق لحماس داخل أراضي الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي منذ السادس من الشهر الحالي هجوما في شمال القطاع لا سيما في منطقة جباليا، حيث يشير الى أن حماس تعيد تشكيل صفوفها.

وأعلن الدفاع المدني في غزة ليل الجمعة السبت مقتل 33 شخصا في ضربة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

هذه المنطقة التي تعرضت لغارات إسرائيلية كثيفة وقصف مدفعي مدمر وزادت عمليات القصف الجديدة في تدميرها، كانت مسرحا لبعض أعنف المعارك منذ بداية الحرب.

بور-سمو/ناش-ود/ب ق