وزر الخارجية الصيني يزور روسيا الأسبوع المقبل

يزور وزير الخارجية الصيني وانغ يي روسيا الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت وزارته الجمعة، في ظل سعي الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين إن كبير الدبلوماسيين الصينيين سيشارك يومي الاثنين والثلاثاء في الجولة العشرين من المحادثات حول التعاون الاستراتيجي والأمني بين البلدين الحليفين.

وأوضحت أنه بدعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، سيجري وانغ يي “تبادلا شاملا لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”، من دون أن تتطرق إلى الحرب في أوكرانيا.

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلق كييف والحكومات الأوروبية بطرحه قبل عشرة أيام خطة من 28 نقطة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ ما يقرب من أربع سنوات.

واعتُبرت النسخة الأولية من الخطة منحازة لموسكو، قبل أن تُجري الدول الأوروبية والولايات المتحدة تعديلات جوهرية عليها في جنيف، بحضور أوكرانيا.

ردّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس بأنّ جيشه لن يوقف القتال إلا إذا وافقت كييف على الانسحاب من الأراضي التي أعلنت موسكو ضمّها، وإلاّ فإنها ستستولي عليها “بالقوة”.

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، اتهم وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانين بكين “بتمويل المجهود الحربي الروسي” معتبر أنه تحدٍ لحلف الناتو.

والصين شريك اقتصادي وسياسي مهم لروسيا، وتعدّ أكبر مشترٍ في العالم للوقود الأحفوري الروسي، بما في ذلك المنتجات النفطية.

أكّدت وزارة الخارجية الصينية الشهر الماضي أنّ تعاون بكين مع روسيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة “طبيعي ومشروع” كما هو الحال مع دول أخرى.

وتنفي بكين تزويد موسكو بمعدات يُمكن أن تُساهم عسكريا في مجهودها الحربي.

في الثالث من أيلول/سبتمبر، حضر الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى جانب بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عرضا عسكريا ضخما في بكين، في استعراض للقوة العسكرية والدبلوماسية.

