مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وزير: رئيس جزر القمر لم يعد في خطر بعد تعرضه لهجوم بسكين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

موروني (رويترز) – قال مسؤولون يوم السبت إن رئيس جزر القمر غزالي عثماني لم يعد في خطر بعد أن أصيب يوم الجمعة إثر تعرضه لهجوم بسكين شنه شرطي يبلغ من العمر 24 عاما.

وعثر على المهاجم ميتا في زنزانته يوم السبت.

ووقع الهجوم نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش) في بلدة ساليماني إتساندرا الواقعة إلى الشمال مباشرة من العاصمة موروني.

وقال وزير الطاقة أبو بكر سعيد في مؤتمر صحفي في العاصمة موروني يوم السبت “الرئيس في حالة جيدة ولا يعاني من مشكلات صحية ولم يعد في خطر وتلقى علاجا بتقطيب الجرح”.

وقالت الرئاسة إن عثماني تعرض للهجوم بينما كان يحضر جنازة. ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم.

وقال المدعي العام علي محمد في مؤتمر صحفي آخر يوم السبت إن السلطات احتجزت المهاجم الذي يدعى أحمد عبده في زنزانة لكن المحققين عندما ذهبوا إليه لاستجوابه صباح يوم السبت وجدوه ميتا.

وأضاف أن تحقيقا يجرى لمعرفة الدافع وراء الهجوم وكذلك سبب وفاته.

وفي مايو أيار الماضي، أدى عثماني اليمين لفترة رئاسية رابعة في أعقاب انتخابات شابها التوتر في يناير كانون الثاني إذ قال معارضوه إنها شهدت عمليات تزوير. وينفي مسؤولون هذا الاتهام.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
46 إعجاب
42 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
3 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
51 إعجاب
74 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية