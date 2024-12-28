وزيران كنديان يبحثان الرسوم الجمركية مع فريق ترامب

afp_tickers

3دقائق

بحث وزيرا الخارجية والمال الكنديان مع أعضاء في فريق دونالد ترامب، في الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب فرضها على أوتاوا بعد تنصيبه رسميا في كانون الثاني/يناير المقبل.

وعقدت وزيرة الخارجية ميلاني جولي والمال دومينيك لوبلان، اجتماعا مع هاورد لوتنيك الذي رشحه ترامب لتولي وزارة التجارة في إدارته المقبلة، وسيكون مكلفا إعداد خطة واشنطن في مجال الرسوم والتجارة.

كما شارك في الاجتماع الذي عقد الجمعة في منتجع مارالاغو العائد لترامب في فلوريدا، مرشح ترامب لمنصب وزير الداخلية دوغ بورغم.

وأكد متحدث باسم لوبلان أن اللقاء كان “إيجابيا وبنّاء”.

وهدد ترامب الذي يتولى منصبه رسميا في 20 كانون الثاني/يناير، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 % على السلع الكندية والمكسيكية مبررا ذلك بالأزمات المرتبطة بالأفيونيات ولا سيما الفنتانيل، والهجرة.

ووعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بإجراءات رد في حال فرض هذه الرسوم الجمركية من دون أن يعطي أي توضحيات بشأنها، ما أثار مخاوف من حرب تجارية بين البلدين الجارين.

وأكد المتحدث باسم وزير المال الكندي أن لوبلان وجولي “عرضا للإجراءات الملحوظة في خطة الحدود الكندية، وأعادا التشديد على الالتزام المشترك بتعزيز أمن الحدود، إضافة الى مكافحة الأذى الذي تسبّبه الفنتانيل، لانقاذ حياة الكنديين والأميركيين”.

وتمّ وضع الخطة الجديدة لضبط الحدود، والتي تقدّر كلفتها بمليار دولار كندي (694 مليون دولار أميركي)، ردا على تهديدات ترامب وهواجسه المعلنة.

وتأتي الزيارة إلى كندا فيما تواجه الحكومة الكندية أزمة سياسية حادة.

وقد ضعف جاستن ترودو بسبب انسحاب حليفه اليساري من الحكومة وجراء الاستياء المتنامي في صفوف حزبه. واستقالت نائبته قبل فترة قصيرة كاشفة عن معارضتها لكيفية إدارته الحرب الاقتصادية التي ترتسم ملامحها مع الولايات المتحدة.

ويحذّر خبراء من أن فرض ترامب رسوما مرتفعة سيكون كارثيا على كندا إذ تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر للبلاد وتستورد أكثر من 75 بالمئة من صادراتها. كما تعتمد نحو مليوني وظيفة في كندا على التجارة.

بس/كام