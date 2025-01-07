وزيرا خارجية الأردن وسوريا بحثا في مواضيع المخدرات والسلاح وتنظيم الدولة الإسلامية

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أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي الثلاثاء أنه بحث مع وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني في مخاطر تهريب المخدرات والسلاح وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.

ووصل الشيباني إلى الأردن الثلاثاء في أول زيارة رسمية له برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها في السعودية وقادته إلى قطر ثم الإمارات.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك “بحثنا موضوع الحدود وخطر المخدرات والسلاح والإرهاب ومحاولات داعش إعادة تواجدها”، مضيفا “سنعمل معا لمواجهة هذه التحديات المشتركة”.

وأشار الوزير الأردني الى أن رئيس الأركان الأردنية المشتركة ورئيس جهاز المخابرات الأردني اجتمعا مع وزير الدفاع السوري ورئيس الاستخبارات العامة السوري، للبحث في “تفاصيل العمل المشترك بين البلدين لمواجهة هذه المخاطر”.

وقال الصفدي “الإرث الذي تحمله الإدارة السورية الجديدة ليس سهلا، وعلى الجميع التحلّي بالصبر”.

كما ذكر أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين البلدين “في مجالات الطاقة والصحة والتجارة والمياه”، مشيرا إلى استعداد بلاده لتزويد سوريا بالكهرباء والغاز.

وقال الشيباني “الوضع الجديد في سوريا أنهى التهديدات التي كانت تهدّد أمن المملكة سابقا من مخدرات وكبتاغون”.

وعانى الأردن خلال سنوات النزاع في سوريا الذي بدأ في العام 2011، من عمليات تهريب المخدرات لا سيما حبوب الكبتاغون، من سوريا الى الأردن، أو الى دول أخرى عبر الأردن. ونفّذ عمليات عدّة لمكافحة التهريب عبر الحدود، بعضها أوقع قتلى.

وعبّر الشيباني عن أمله في أن تكون زيارة الوفد السوري “فاتحة خير للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.

واعتبر أنه “بعد زوال وانهيار النظام السابق، يجب أن تلغى العقوبات بشكل فوري، لأن المستهدف بها والمعاقب بها أصبح الشعب السوري”.

وأضاف أن “الشعب السوري بحاجة الى تعاف نفسي وتعاف معيشي وتعاف اقتصادي وتعافٍ سياسي وعلى جميع الصعد”.

وردّا على قرار الولايات المتحدة الاثنين تخفيف بعض العقوبات في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة، قال الشيباني “هذه الانفراجة قد تكون باب خير لإلغاء العقوبات”، مؤكدا ضرورة أن “تلغى العقوبات بشكل كامل حتى يعطى الشعب السوري فرصته كاملة للعيش بسلام وأمان وازدهار”.

وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين إعفاء من العقوبات على بعض الأنشطة في سوريا خلال الأشهر الستة المقبلة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وزار الصفدي دمشق في 23 كانون الأول/ديسمبر، وأكد بعد لقائه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعادة إعمار سوريا.

واستضاف الأردن في 14 كانون الأول/ديسمبر اجتماعا حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية ثماني دول عربية والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثل للأمم المتحدة.

وأرسل الأردن الأحد 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وتمثّل سوريا تاريخيا شريكا تجاريا مهما للأردن، ولكن النزاع فيها أدى إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين من 617 مليون دولار عام 2010 إلى 146،6 مليون دولار عام 2023.

مح-كط/رض