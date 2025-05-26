وزيرة أمريكية: أجريت محادثة “صريحة” مع نتنياهو بشأن المفاوضات مع إيران

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واشنطن (رويترز) – قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم يوم الاثنين إنها أجرت محادثة صريحة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات مع إيران.

وأردفت تقول خلال مقابلة مع برنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز “أرسلني الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب إلى هنا خصيصا لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام”.

وأضافت “كانت محادثة صريحة للغاية”.

واختتم الوفدان الإيراني والأمريكي الجولة الخامسة من المحادثات في روما الأسبوع الماضي، وهناك مؤشرات على تحقيق بعض التقدم المحدود.