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وزير أردني: نعمل على خطة عربية لإعادة بناء غزة ولا نستطيع استقبال مزيد من الفلسطينيين

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من جون أيريش

ميونيخ (رويترز) – قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يوم الجمعة إن الدول العربية تعمل على إعداد خطة لإعادة بناء قطاع غزة دون تشريد سكانه، مضيفا أن المملكة لا تستطيع استقبال مزيد من الفلسطينيين.

وأبدت دول عربية انزعاجها هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة “لتطهير” غزة من الفلسطينيين ونقل معظم سكانها إلى الأردن ومصر، وهي الفكرة التي رفضتها القاهرة وعمّان على الفور واعتبرتها معظم دول المنطقة مزعزعة للاستقرار بشكل كبير.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زار يوم الثلاثاء واشنطن حيث أكد موقف بلاده الثابت ضد خطة ترامب.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية