وزير ألماني لإيران: الأوان لم يفت بعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات

reuters_tickers

2دقائق

برلين (رويترز) – ناشد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زعماء إيران يوم الأربعاء تقديم تطمينات ذات مصداقية على أن بلادهم لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وإظهار الرغبة في التوصل لحل عبر التفاوض في وقت تتزايد فيه المخاوف من زيادة التصعيد العسكري مع إسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني يوم الأربعاء “ما زلنا مستعدين للوصول لحل عبر التفاوض. لكن على إيران أن تتحرك بشكل عاجل… لا يفوت الأوان أبدا للجلوس إلى طاولة التفاوض إذا جاء المرء بنوايا صادقة”.

وأضاف فاديفول أن خوف إسرائيل من أن تطور إيران أسلحة نووية له ما يبرره ولها الحق في الدفاع عن النفس.

وقال “القرار الإسرائيلي بالقيام بشيء ضد هذا التهديد أمر مفهوم”، موضحا أن سقوط قتلى مدنيين من الجانبين أمر مؤسف بعد الهجمات الجوية بين إيران وإسرائيل.

وأضاف أن وزارته ستنظم رحلات جوية خاصة في وقت لاحق‭ ‬من يوم الأربعاء ويوم الخميس لكل الألمان الراغبين في العودة للوطن، نحو 180 مواطنا ألمانيا، عبر عمان.

وذكر فاديفول أيضا أن ألمانيا وافقت على تشكيل مجلس اقتصادي مشترك مع سوريا لتحسين التعاون وتعزيز الرخاء والاستقرار هناك.