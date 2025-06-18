وزير ألماني لإيران: لم يفت بعد أوان الجلوس إلى طاولة المفاوضات

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برلين (رويترز) – ناشد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول زعماء إيران يوم الأربعاء تقديم تطمينات ذات مصداقية على أن بلادهم لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية وإظهار الرغبة في التوصل لحل عبر التفاوض في وقت تتزايد فيه المخاوف من زيادة التصعيد العسكري مع إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني يوم الأربعاء “ما زلنا مستعدين للوصول لحل عبر التفاوض. لكن على إيران أن تتحرك بشكل عاجل… لا يفوت الأوان أبدا للجلوس إلى طاولة التفاوض إذا جاء المرء بنوايا صادقة”.