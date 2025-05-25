وزير ألماني يدعو إلى “مفاوضات جديّة” مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

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دعا وزير المال الألماني لارس كلينغبايل الأحد إلى “مفاوضات جديّة” مع الولايات المتحدة بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم نسبتها 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي.

وجاء تهديد ترامب الجمعة إذ قال إن “المباحثات (مع الاتحاد الأوروبي) لا تقود إلى أي نتائج”، مضيفا أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، أي بعد أسبوع فقط.

وفي حال فرضت، ستزيد بشكل كبير نسبة الرسوم الأساسية البالغة 10 في المئة مع زيادة التوترات بين اثنتين من كبرى القوى الاقتصادية في العالم.

وأفاد كلينغبايل صحيفة “بيلد” “لا نحتاج إلى استفزازات إضافية، بل إلى مفاوضات جديّة”، مضيفا أنه ناقش المسألة مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت.

وقال ترامب الجمعة إن رسومه ليست بهدف التوصل إلى اتفاق، مكررا وجهة نظر قائمة لديه منذ مدة طويلة مفادها أن الاتحاد الأوروبي “اجتمع على استغلالنا”.

من جانبه، لفت كلينغبايل إلى أن “الرسوم الجمركية الأميركية تعرّض الاقتصاد الأميركي إلى الخطر بقدر ما تعرض اقتصادات ألمانيا وأوروبا” إلى الخطر.

وتراجعت أسواق الأسهم بعد تصريحات ترامب في ظل المخاوف من اضطراب الاقتصاد العالمي مجددا. وسجّل الدولار انخفاضا أيضا.

ورد مسؤول التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش على ترامب بالقول إن التكتل “ملتزم التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين” وشدد على أن العلاقات التجارية “يجب أن يوجهها الاحترام المتبادل، لا التهديدات”.

وشدد كلينغبايل على دعم ألمانيا لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأضاف “نحن متحدون كأوروبيين وعازمون على تمثيل مصالحنا”.

جسك/لين/ب ق