وزير إسرائيلي يبحث في واشنطن وقف إطلاق النار وسط تصعيد في غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قصفت طائرات ودبابات إسرائيلية شمال قطاع غزة وجنوبه بكثافة يوم الثلاثاء ودمرت منازل، في الوقت الذي يوجد فيه أحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن حيث من المتوقع أن يناقش وقفا محتملا لإطلاق النار.

وقال سكان إن الآلاف فروا مرة أخرى بعد أن أصدرت إسرائيل تحذيرات جديدة بالإخلاء، بينما توغلت دباباتها في المناطق الشرقية من مدينة غزة في الشمال وفي خان يونس ورفح في الجنوب.

وقالت السلطات الصحية المحلية إن إطلاق النار والقصف في أنحاء القطاع أدى لمقتل ما لا يقل عن 112 وإصابة أكثر من 400 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأشارت تقارير إلى تدمير مجموعات من المنازل في حيي الشجاعية والزيتون في مدينة غزة وفي شرقي خان يونس وكذلك في رفح. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي.

وقال إسماعيل، وهو من سكان حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، لرويترز إن العائلات النازحة حديثا تنصب خياما في الطريق، بعد أن فرت من مناطق شمال المدينة وشرقها ولم يجدوا أرضا أخرى متاحة.

وأضاف عبر رسالة نصية طالبا عدم ذكر اسم عائلته حفاظا على سلامته “احنا ما بنامش من أصوات القصف من الدبابات ومن الطيران، الاحتلال بيدمر البيوت في شرق غزة وفي جباليا ومناطق كتير حوالينا”.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي المقرب من نتنياهو، موجود في واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في البيت الأبيض.

وذكر مسؤول إسرائيلي أن من المقرر أن يبحث ديرمر احتمالات عقد اتفاقات دبلوماسية إقليمية في أعقاب حرب إسرائيل مع إيران التي استمرت 12 يوما الشهر الماضي، فضلا عن إنهاء الحرب على غزة.

وقال نتنياهو يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يتوجه إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل للقاء ترامب. وذكر مسؤول أمريكي أن اللقاء سينعقد في السابع من يوليو‭ ‬تموز.

وذكر مسؤول إسرائيلي في واشنطن أن من المتوقع أن يجري نتنياهو وترامب مناقشات بشأن إيران وغزة وسوريا وغير ذلك من التحديات الإقليمية.