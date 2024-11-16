وزير الجيوش الفرنسي يقوم بجولة خليجية

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يبدأ وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو مساء السبت جولة على بلدان الخليج حيث سيتطرّق خصوصا إلى الحرب في لبنان وغزة وسيعمل على “صون” المصالح الاستراتيجية لفرنسا في المنطقة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وتبدأ جولته في قطر حيث سيجتمع الأحد بنظيره سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. وتأتي الزيارة بعدما أعلنت قطر حيث المكتب السياسي لحركة حماس، تعليق وساطتها بين إسرائيل والحركة الفلسطينية.

وطوال أشهر، شاركت قطر إلى جانب الولايات المتحدة ومصر في جهود وساطة لوضع حدّ للحرب المدمّرة في غزة التي اندلعت في أعقاب شنّ حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويتبادل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الاتهامات بعرقلة أيّ اتفاق على وقف لإطلاق النار.

وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قد أفاد بأن “قطر ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية”.

وتندرج زيارة سيباستيان لوكورنو “في سياق الالتزام المشترك لفرنسا وقطر بالأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأدنى والأوسط، فضلا عن توطيد التعاون الثنائي في مجال الدفاع”، وفق ما جاء في بيان السبت لوزارة الجيوش الفرنسية.

ومن قطر، ينتقل الوزير الفرنسي إلى السعودية للاجتماع بنظيره خالد بن سلمان.

ومن شأن هذا اللقاء أن يمهّد لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة بين 2 و4 كانون الأول/ديسمبر. وتهدف زيارة الرئيس الفرنسي التي أعلن عنها مساء الجمعة إلى توطيد الشراكة القائمة بين البلدين في مجالات عدّة، من الدفاع إلى اقتصاد المستقبل.

والثلاثاء، يحطّ سيباستيان لوكورنو في الإمارات، الشريك الاستراتيجي لفرنسا، للقاء نظيره محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي.

وسيزور في هذه المناسبة فوج الفرسان الخامس المتمركز في قاعدة في قلب الصحراء الإماراتية.

وجاء في البيان أن هذه الكتيبة “تشارك في مهمات التعاون الثنائي مع بلدان المنطقة وتساهم في الإعداد العملياتي للوحدات المرسلة من فرنسا” في سياق معارك بأسلحة مختلفة في مناطق صحراوية وأخرى حضرية.

ومن المقرر أن ينهي الوزير الفرنسي جولته الأربعاء.

دت/م ن/ب ق