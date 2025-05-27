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وزير الخارجية: ألمانيا لن تتضامن مع إسرائيل بالإجبار في ظل مأساة غزة

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برلين (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول يوم الثلاثاء إن بلاده لن تتضامن مع إسرائيل بالإجبار، معبرا عن صدمته من الحملة الإسرائيلية على غزة التي تحرم سكان القطاع من الغذاء والدواء.

وأضاف في مقابلة إذاعية “يجب ألا يُستغل التزامنا بمكافحة معاداة السامية ودعمنا الكامل لحق دولة إسرائيل في الوجود والأمن كأداة في الصراع والحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة”.

وأردف يقول “نحن في مرحلة تحتم علينا التفكير بجدية في أي من الخطوات الجديدة التي يلزم اتخاذها”، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

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