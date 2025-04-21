وزير الخارجية الإيراني يزور الصين الثلاثاء

reuters_tickers

2دقائق

دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الاثنين إن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور الصين يوم الثلاثاء، وذلك قبل الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن المقرر عقدها يوم السبت في عُمان.

وخلال زيارة إلى موسكو الأسبوع الماضي، صرح عراقجي للتلفزيون الرسمي بأن طهران تجري دوما مشاورات عن كثب مع روسيا والصين بشأن القضية النووية.

وقال بقائي “من الطبيعي أن نتشاور ونطلع الصين على أحدث تطورات المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة”، مضيفا أن بكين يمكن أن تضطلع بدور بناء في هذه العملية.

بدأت إيران والولايات المتحدة مفاوضات في وقت سابق من هذا الشهر بهدف وضع قيود على برنامج طهران النووي، الذي تقول القوى الغربية إنه يهدف إلى تطوير أسلحة نووية.

وتنفي طهران دوما هذه الاتهامات، وتسعى في المقابل إلى رفع العقوبات الأمريكية التي أعاد الرئيس دونالد ترامب فرضها خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021 بعدما انسحب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وصعد ترامب الضغط على إيران منذ توليه منصبه في يناير كانون الثاني.

وفرض لأول مرة عقوبات على مصاف صينية صغيرة خاصة تعالج النفط الخام الإيراني ووفرت شريان حياة لاقتصاد طهران المتعثر.

وقال بقائي “سياسة أقصى الضغوط لا تستهدف إيران فحسب، بل تستهدف دولا أخرى كذلك، وتتعارض مع حرية التجارة. وفي حالة الصين، تسعى العقوبات أيضا إلى تعطيل التعاون بين بلدان الجنوب”.

وحول زيارة عراقجي المرتقبة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون يوم الاثنين “حافظت الصين وإيران على تبادلات واتصالات على جميع المستويات وفي مختلف المجالات. وفيما يتعلق بالزيارة المذكورة تحديدا، ليس لدي معلومات لأقدمها في الوقت الحالي”.