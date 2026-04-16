وزير الخارجية الإيطالي يزور الصين لمناقشة التجارة والشرق الأوسط

يزور وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الصين الخميس، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبحث جهود السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما أعلنت روما.

وبحسب مكتبه، فإنّ تاياني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، سيلتقي في بكين نظيره الصيني وانغ يي ووزير التجارة وانغ وينتاو.

وقال تاياني في مقطع فيديو صُوّر على متن الطائرة ونُشر أثناء مغادرته، “نسعى جاهدين لدعم شركاتنا كي تتمكّن من العمل بشكل متزايد في سوق جذابة مثل السوق الصينية”.

وأضاف “بالطبع، سأطلب من الصين والحكومة الصينية المشاركة في إرساء السلام في الشرق الأوسط (في إشارة الى حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران)، وكذلك في أوكرانيا”.

وتعد الصين سوقا رئيسية للصادرات الإيطالية، وهي ثاني أكبر سوق تصدير لها خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.

وبلغ التبادل التجاري حوالى 75 مليار دولار في العام 2025، بزيادة قدرها 11,2 في المئة مقارنة بالعام 2024، وفقا لوزارة الخارجية.

وقال مكتب تاياني إنّه سيسعى أيضا إلى إزالة العقبات التي تواجه الشركات وإعادة التوازن إلى تدفّقات التجارة والاستثمار.

وتشمل رحلته المقرّر أن تستمر حتى 18 نيسان/أبريل، جانبا ثقافيا حيث سيفتتح في بكين معرضا جديدا مخصصا لأساتذة عصر النهضة الإيطالية. وسيتوجّه الجمعة إلى شنغهاي حيث سيلتقي رجال أعمال إيطاليين.

