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وزير الخارجية العماني: تأجيل محادثات أمريكا وإيران إلى 3 مايو لأسباب لوجستية

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(رويترز) – أعلنت سلطنة عُمان يوم الخميس تأجيل الجولة القادمة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران لأسباب لوجستية بعد أن كان من المقرر إجراؤها يوم السبت.

وأجرت واشنطن وطهران مفاوضات خلال الشهر الماضي بشأن اتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية.

وذكر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة إكس أنه سيتم إعلان مواعيد جديدة عند الاتفاق عليها بين الطرفين.

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