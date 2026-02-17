The Swiss voice in the world since 1935
وزير الداخلية الفرنسي يؤكد من الجزائر الاتفاق على إعادة تفعيل “تعاون أمني رفيع المستوى”

أكد وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز الثلاثاء انه اتفق مع نظيره الجزائري سعيد سعيود على إعادة تفعيل “تعاون أمني رفيع المستوى”، كما قال عقب لقائه الرئيس عبد المجيد تبون في ثاني يوم من زيارته الجزائر.

وقال نونييز إنه عمل مع نظيره والمسؤولين الجزائريين على “إعادة تفعيل آلية تعاون أمني رفيع المستوى” بهدف استئناف علاقات أمنية طبيعية… وتعزيزها” على صعيد التعاون القضائي والشرطي والاستخباراتي.

وتابع “بطبيعة الحال، كوزير للداخلية، أعبّر عن ارتياحي لذلك”. 

وبدأ نونييز الاثنين زيارة بالغة الحساسية الى الجزائر، أتت في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترات دبلوماسية مستمرة منذ العام 2024.

وهو عقد الاثنين جلسة عمل موسعة مع وزير الداخلية الجزائري ومسؤولين في الامن والاستخبارات، قبل ان يلتقي الرئيس عبد المجيد تبون الثلاثاء.

وبعدما شكر  تبون على استقباله، ذكر نونييز أن الرئيس الجزائري “طلب من أجهزته العمل مع الأجهزة الفرنسية لتحسين تعاوننا بشكل ملموس” في المجالين الشرطي والقضائي، “وكذلك في مجال إعادة القبول”، أي قبول الجزائريين المرحلين من فرنسا.

وأكد أن “كل هذا سيبدأ تنفيذه في أقرب الآجال”، مبديا ارتياحه لـ”عودة “التعاون الأمني وفي مجال الهجرة”.

ع د/كام

