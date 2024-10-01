وزير النقل اللبناني: لن يسمح إلا بالرحلات المتجهة إلى الغرب

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بيروت (رويترز) – قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية إنه لن يسمح بالإقلاع إلا للرحلات الجوية المتجهة إلى الغرب بعد إطلاق إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل.

وكان حمية قد قال يوم الثلاثاء إن الأجواء اللبنانية مغلقة أمام حركة الطيران لمدة ساعتين.

وقال حمية على منصة إكس إنه “بناء على توصيه المعنيين في المديرية العامة للطيران المدني، السماح بإقلاع الطائرات نحو الغرب بعد التنسيق مع سلطات الطيران القبرصي إلى حين تقييم المستجدات والمعطيات لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سلامة الحركة الجوية في الأجواء اللبنانية”.