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وزير تركي: نسعى لإبرام اتفاق مع سوريا على ترسيم الحدود البحرية

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أنقرة (رويترز) – قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو يوم الثلاثاء إن بلاده تهدف إلى التوصل لاتفاق مع سوريا على ترسيم الحدود البحرية بعد تشكيل حكومة دائمة في دمشق.

وساندت تركيا المعارضة السورية التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد هذا الشهر مما أنهى حربا أهلية استمرت 13 عاما، وهي على اتصال وثيق بالحكومة المؤقتة الجديدة هناك بطرق شملت اجتماع رئيس المخابرات التركية ووزير الخارجية مع القائد الفعلي لسوريا أحمد الشرع.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي بأن أنقرة ستحسن العلاقات مع سوريا في مجالات تضم التجارة والطاقة والدفاع.

وقال أورال أوغلو للصحفيين إن تركيا تعتزم أيضا بدء مفاوضات مع الحكومة السورية الجديدة بشأن اتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية.

وأضاف “بالطبع يجب إقامة سلطة هناك أولا… سيكون الأمر على جدول أعمالنا بالتأكيد، لكن من الصعب القول إنه على جدول الأعمال الحالي”.

ومضى قائلا إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيتم وفقا للقانون الدولي بما يسمح للبلدين بتحديد صلاحيات استكشاف النفط والهيدروكربونات.

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