وزير خارجية ألمانيا: يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة

برلين 5 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الثلاثاء إنه يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات إلى قطاع غزة ، وكرر موقف برلين الرافض لضم إسرائيل أي أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بحكم الأمر الواقع.

وأضاف فاديفول في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر “لا يجب تجاهل محنة أكثر من مليوني شخص لم تتحسن أوضاعهم في خضم الصراع في إيران. يجب تحسين وتيرة وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)