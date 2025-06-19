وزير خارجية بريطانيا سيحضر محادثات جنيف حول البرنامج النووي الإيراني

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(رويترز) – قالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الخميس إن الوزير ديفيد لامي سيتوجه إلى جنيف يوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الإيراني، سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وعقب زيارة لامي إلى واشنطن حيث اجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقال لامي في بيان وزارة الخارجية “هناك فرصة سانحة خلال الأسبوعين المقبلين للتوصل إلى حل دبلوماسي”.