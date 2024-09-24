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وزير خارجية لبنان: تصريحات بايدن بشأن الصراع مع إسرائيل ليست مبشرة

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واشنطن (رويترز) – عبر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن خيبة أمله يوم الثلاثاء إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة المتصاعدة بين لبنان وإسرائيل، لكنه قال إنه يأمل في أن تتمكن واشنطن من التدخل للمساعدة.

وقال حبيب عن خطاب بايدن في الأمم المتحدة في وقت سابق من‭ ‬يوم الثلاثاء إنه لم يكن قويا ولا مبشرا ولن يحل هذه المشكلة. وأضاف أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها حقا إحداث فارق في الشرق الأوسط وفيما يتعلق بلبنان.

وكان الوزير يتحدث خلال فعالية استضافتها مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.

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