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وساطة إماراتية تسفر عن تبادل 230 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا

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أعلنت الإمارات أنها قامت بوساطة في صفقة تبادل بين روسيا وأوكرانيا أدت الى الإفراج عن 230 أسير حرب.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 230 أسيراً  مناصفة بين الجانبين”.

وهذه الوساطة الإماراتية هي السابعة بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية العام 2024 وترفع العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788.

وتوجهت الخارجية الإماراتية بالشكر إلى حكومتي البلدين “على تعاونهما مع الوساطة”، معتبرة أنّ “هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة، يعكس التزام دولة الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين”.

أم/

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