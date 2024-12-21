وصول طائرة المساعدات الإماراتية الـ 21 إلى لبنان

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وصلت إلى مطار بيروت طائرة المساعدات الإماراتية الحادية والعشرون في إطار حملة “الإمارات معك يا لبنان” التي انطلقت قبل شهرين لدعم لبنان بتوجيهات من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أودرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الجمعة أنّ “هذه الطائرة تأتي ضمن سلسلة من طائرات المساعدات الإغاثية الإماراتية المتنوعة كجسر جوي إنساني مستمر لمساندة الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة والأوقات الحرجة والأوضاع المُلحة التي تشهدها المنطقة”.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية سلطان محمد الشامسي إنّ “الطائرة الـ 21 من المساعدات الإماراتية الإغاثية احتوت على العديد من المواد الطبية المتنوعة كاحتياجات أساسية للكثير من الأطفال والنساء وكبار السن من الأشقاء اللبنانيين”.

هت/كام