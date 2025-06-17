The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وصول طائرتين تقلان أشخاصا تم إجلاؤهم من إسرائيل إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

(رويترز) – قالت السلطات يوم الثلاثاء إن رحلتين جويتين تقلان أشخاصا تم إجلاؤهم من إسرائيل وصلتا إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك في ظل الحرب بين إيران وإسرائيل، مما يجعل هاتين الدولتين من بين أولى الدول التي تجلي مواطنيها من الشرق الأوسط.

وأعلنت بولندا يوم الثلاثاء أن إجلاء رعاياها من إسرائيل سيجري يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت السلطات السلوفاكية أن أول رحلة إجلاء وعلى متنها 73 شخصا، بينهم 25 سائحا سلوفاكيا وخمسة أفراد من عائلات دبلوماسيين سلوفاكيين يعملون في تل أبيب، وصلت إلى العاصمة براتيسلافا في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار إن بلاده قدمت المساعدة أيضا في نقل مواطنين من دول أخرى إلى أوروبا، بينهم 15 بولنديا و14 تشيكيا وتسعة نمساويين وسلوفينيان ومواطن واحد من كل من إستونيا وإسبانيا وماليزيا.

وأضاف بلانار “شركاؤنا يتواصلون معنا ونحن نستعد لتسيير رحلة أخرى اليوم، والتي من المفترض أن تشمل رعايا سلوفاك، بالإضافة إلى مواطنين من جمهورية التشيك والنمسا والمجر ولاتفيا وفرنسا”.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن سلوفاكيا ساعدت في إجلاء سبعة مجريين.

من جانب آخر، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إن طائرة تقل 66 شخصا جرى إجلاؤهم من إسرائيل هبطت بالقرب من العاصمة.

وأكدت بولندا يوم الاثنين إنها تنظم إجلاء نحو 200 من رعاياها في إسرائيل عبر الأردن.

وأعلنت بولندا يوم الاثنين أنها تنظم عملية إجلاء لنحو 200 من مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن.

وقالت وزارة الخارجية البولندية يوم الثلاثاء إنها تعتزم استخدام طائرتين من مصر والأردن للإجلاء على أن تقلع الأولى يوم الأربعاء.

وأوضحت نائبة وزير الخارجية أن “الطائرة القادمة من شرم الشيخ ستقلع أولا ثم تتبعها الطائرة القادمة من عمان، صباح الخميس على الأرجح”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
41 إعجاب
55 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
15 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية