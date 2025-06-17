وصول طائرتين تقلان أشخاصا تم إجلاؤهم من إسرائيل إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك

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(رويترز) – قالت السلطات يوم الثلاثاء إن رحلتين جويتين تقلان أشخاصا تم إجلاؤهم من إسرائيل وصلتا إلى سلوفاكيا وجمهورية التشيك في ظل الحرب بين إيران وإسرائيل، مما يجعل هاتين الدولتين من بين أولى الدول التي تجلي مواطنيها من الشرق الأوسط.

وأعلنت بولندا يوم الثلاثاء أن إجلاء رعاياها من إسرائيل سيجري يومي الأربعاء والخميس.

وذكرت السلطات السلوفاكية أن أول رحلة إجلاء وعلى متنها 73 شخصا، بينهم 25 سائحا سلوفاكيا وخمسة أفراد من عائلات دبلوماسيين سلوفاكيين يعملون في تل أبيب، وصلت إلى العاصمة براتيسلافا في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار إن بلاده قدمت المساعدة أيضا في نقل مواطنين من دول أخرى إلى أوروبا، بينهم 15 بولنديا و14 تشيكيا وتسعة نمساويين وسلوفينيان ومواطن واحد من كل من إستونيا وإسبانيا وماليزيا.

وأضاف بلانار “شركاؤنا يتواصلون معنا ونحن نستعد لتسيير رحلة أخرى اليوم، والتي من المفترض أن تشمل رعايا سلوفاك، بالإضافة إلى مواطنين من جمهورية التشيك والنمسا والمجر ولاتفيا وفرنسا”.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن سلوفاكيا ساعدت في إجلاء سبعة مجريين.

من جانب آخر، قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إن طائرة تقل 66 شخصا جرى إجلاؤهم من إسرائيل هبطت بالقرب من العاصمة.

وأكدت بولندا يوم الاثنين إنها تنظم إجلاء نحو 200 من رعاياها في إسرائيل عبر الأردن.

وأعلنت بولندا يوم الاثنين أنها تنظم عملية إجلاء لنحو 200 من مواطنيها من إسرائيل عبر الأردن.

وقالت وزارة الخارجية البولندية يوم الثلاثاء إنها تعتزم استخدام طائرتين من مصر والأردن للإجلاء على أن تقلع الأولى يوم الأربعاء.

وأوضحت نائبة وزير الخارجية أن “الطائرة القادمة من شرم الشيخ ستقلع أولا ثم تتبعها الطائرة القادمة من عمان، صباح الخميس على الأرجح”.