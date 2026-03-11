The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وفاة القيادي الكردي السوري البارز صالح مسلم بعد صراع مع المرض

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نعى حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري مساء الأربعاء القيادي البارز صالح مسلم الذي توفي عن عمر 75 عاما في أربيل في إقليم كردستان العراق، بعد صراع مع المرض.

وقاد مسلم على مدى سنوات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري، وهو أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا. وكان يحظى باحترام كبير في المجتمع الكردي، ولعب دورا محوريا في تشكيل سياساته.

وقال الحزب في بيان إن مسلم الذي كان عضوا في الهيئة الرئاسية للحزب وقبل ذلك رئيسا مشتركا للحزب، توفي في أحد مستشفيات أربيل “بعد صراع طويل مع المرض”.

وأضاف “لقد كان الفقيد مناضلا صلبا كرّس حياته لخدمة قضية شعبه والدفاع عن حقوقه المشروعة، وأسهم عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والتنظيمي في ترسيخ قيم النضال والحرية”.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في أربيل بأن أعضاء في الحزب ومقرّبين من مسلم تجمّعوا مساء الأربعاء أمام المستشفى لوداع الفقيد الذي سيُنقل جثمانه إلى سوريا الخميس.

ويتحدر مسلم المولود في العام 1951 من مدينة كوباني التي ترمز إلى أول انتصار حققته القوات الكردية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2015.

وساهم صالح في تأسيس الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا في العام 2012 خلال النزاع في سوريا. 

غير أن الأكراد اضطروا مؤخرا إلى تقديم تنازلات للسلطات الجديدة في سوريا.

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديموقراطي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، تابعَين لحزب العمال الكردستاني الذي شنّ تمردا استمر لعقود ضد الدولة التركية وخلّف نحو 50 ألف قتيل.

بورز-تجغ-رح/كبج/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية