وفاة القيادي الكردي السوري البارز صالح مسلم بعد صراع مع المرض

afp_tickers

2دقائق

نعى حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري مساء الأربعاء القيادي البارز صالح مسلم الذي توفي عن عمر 75 عاما في أربيل في إقليم كردستان العراق، بعد صراع مع المرض.

وقاد مسلم على مدى سنوات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري، وهو أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا. وكان يحظى باحترام كبير في المجتمع الكردي، ولعب دورا محوريا في تشكيل سياساته.

وقال الحزب في بيان إن مسلم الذي كان عضوا في الهيئة الرئاسية للحزب وقبل ذلك رئيسا مشتركا للحزب، توفي في أحد مستشفيات أربيل “بعد صراع طويل مع المرض”.

وأضاف “لقد كان الفقيد مناضلا صلبا كرّس حياته لخدمة قضية شعبه والدفاع عن حقوقه المشروعة، وأسهم عبر سنوات طويلة من العمل السياسي والتنظيمي في ترسيخ قيم النضال والحرية”.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في أربيل بأن أعضاء في الحزب ومقرّبين من مسلم تجمّعوا مساء الأربعاء أمام المستشفى لوداع الفقيد الذي سيُنقل جثمانه إلى سوريا الخميس.

ويتحدر مسلم المولود في العام 1951 من مدينة كوباني التي ترمز إلى أول انتصار حققته القوات الكردية على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2015.

وساهم صالح في تأسيس الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا في العام 2012 خلال النزاع في سوريا.

غير أن الأكراد اضطروا مؤخرا إلى تقديم تنازلات للسلطات الجديدة في سوريا.

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديموقراطي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، تابعَين لحزب العمال الكردستاني الذي شنّ تمردا استمر لعقود ضد الدولة التركية وخلّف نحو 50 ألف قتيل.

بورز-تجغ-رح/كبج/جك