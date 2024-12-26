وفاة ثلاثة أطفال حديثي ولادة في قطاع غزة خلال 48 ساعة جراء البرد القارس

afp_tickers

3دقائق

توفي ثلاثة رضع فلسطينيين حديثي الولادة في اليومين الماضيين بسبب البرد القارس، بحسب ما أعلن مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي في خان يونس في جنوب قطاع غزة.

وقال الطبيب أحمد الفرا لوكالة فرانس برس “آخر تلك الحالات طفلة عمرها ثلاثة أسابيع، وصلت إلى قسم الاستقبال مع انخفاض شديد في درجات الحرارة أدى إلى توقف العلامات الحيوية وتوقف القلب والوفاة”.

وتدعى الرضيعة سيلا محمود الفصيح، وكانت تعيش مع ذويها في خيمة في مخيم المواصي للنازحين في خان يونس والقريب من البحر.

وأضاف الفرا “بالأمس (الثلاثاء) حالتh (وفاة)، طفل عمره ثلاثة أيام وطفل قرابة أقل من شهر، كان لديهما انخفاض شديد في درجات الحرارة”.

وبحسب الفرا فإن سبب الوفاة “الحياة في الخيام، الخيام التي لا تقي من البرد. وفي الليل هناك برد شديد ولا يوجد وسائل تدفئة”.

وروى والد الرضيعة محمود، كيف “استفاقت في الليل مرتين أو ثلاثة لترضع، في الصباح وجدناها تعض على لسانها بسبب البرد وكان ينزف”.

وأضاف “عرضناها على الطبيب وقال لنا هذا من آثار البرد وهناك عدة حالات مشابهة”.

وأوضح بأسى “الخيمة التي أسكن فيها باردة جدا والخيمة لا تصلح للسكن، أطفالي دائما مرضى”.

وشهد قطاع غزة وفقا لبيانات الخدمات الجوية الإسرائيلية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وصلت خلال الليل إلى ثماني درجات مئوية.

اندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1208 أشخاص من الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة رهائن قتلوا أو ماتوا في الأسر.

ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، قُتل ما لا يقل عن 45399 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها موثوقة.

بور-ها/غ ر