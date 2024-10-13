وفاة شخص وإصابة 21 في حادث تصادم جرار قطار بقطار ركاب في جنوب مصر

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القاهرة (رويترز) – قالت السلطات المصرية إن شخصا لقي حتفه وأُصيب 21 آخرون في حادث اصطدام جرار قطار بمؤخرة قطار ركاب في محافظة المنيا بصعيد مصر وسقوط عربتين من القطار بإحدى القنوات المائية.

وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيان أن جرار قطار اصطدم بمؤخرة قطار ركاب قادم من أسوان بجنوب البلاد باتجاه العاصمة القاهرة في منطقة بين مدينتي أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة توليد القوى بقطار الركاب وعربة أخرى من القطار.

وأضاف البيان أن الهيئة دفعت بمعدات وأوناش طوارئ وتم فصل القطار عن العربتين ليستكمل بعدها رحلته باتجاه القاهرة.

وأظهرت صور ولقطات تلفزيونية بثتها وسائل إعلام محلية أن عربتي القطار سقطتا في إحدى القنوات المائية. وذكرت بيانات رسمية أن عربتي القطار سقطتا في ترعة الإبراهيمية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم نقل حالة وفاة من موقع الحادث بينما خرج 19 مصابا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج. وأضافت أن اثنين من المصابين لا يزالا يخضعان للعلاج بأحد المستشفيات. وأكد بيان صادر عن ديوان محافظة المنيا أن الحادث أسفر عن حالة وفاة وإصابة 21 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة في وقت سابق يوم‭ ‬الأحد أن الفحوصات الأولية أظهرت أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية.

وقال محافظ المنيا عماد كدواني في بيان إن حركة القطارات انتظمت بعد توقفها لعدة ساعات بسبب الحادث.

وجاء في بيان هيئة السكك الحديدية أن وزير النقل كامل الوزير أمر بتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على أسباب الحادث.

كما أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ولمصر سجل طويل في حوادث القطارات، وتقول الحكومة إنها تعمل منذ سنوات على تطوير شبكة النقل وتحديث القطارات وتطوير خطوط السكك الحديدية.

وفي سبتمبر أيلول، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب 49 آخرون جراء تصادم قطاري ركاب بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة.

ويوم السبت، افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محطة قطارات مركزية لخدمة محافظات الصعيد بمحافظة الجيزة التي تشكل جزءا من منطقة القاهرة الكبرى.

وقال خلال الافتتاح إن الانفاق الكبير على تطوير قطاع النقل كان ضروريا بعد أن “أُهمل” هذا القطاع لعقود، وذلك في تعليق على انتقادات بتخصيص الحكومة منذ سنوات لنحو تريليوني جنيه مصري (حوالي 41 مليار دولار) لتطوير منظومة النقل بما في ذلك شبكة السكك الحديدية.

(الدولار=48.50 جنيه)