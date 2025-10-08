وفاة فيليبيني متأثرا بإصابته إثر هجوم الحوثيين على سفينة هولندية

أعلنت الحكومة الفيليبينية الأربعاء وفاة فيليبيني من أفراد طاقم سفينة شحن هولندية متأثرا بجروح أصيب بها إثر هجوم شنه الحوثيون اليمنيون الأسبوع الماضي في خليج عدن.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف سفينة الشحن “إم في مينرفاغراخت” في أيلول/سبتمبر وتسبب باندلاع حريق وإصابة شخصين.

وأفادت وزارة العمال المهاجرين الفيليبينية أن ثاني ضحايا الهجوم، وهو فيليبيني أيضا، يتعافى من إصاباته، فيما أُعيد عشرة آخرون من أفراد الطاقم إلى مانيلا نهاية الأسبوع الماضي.

وكتب وزير العمال المهاجرين هانز كاكداك عبر منصة إكس أن مسؤولين فيليبينيين في طريقهم إلى جيبوتي برفقة شقيقة البحار المتوفى وزوجته للقاء مالك السفينة وترتيب إعادة الرفات إلى الوطن.

وعقب اندلاع الحرب في غزة، بدأ الحوثيون المدعومون من إيران إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وشنّ هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن مؤكدين أن ذلك يأتي اسنادا للفلسطينيين.

في المقابل، شنّت إسرائيل ضربات دامية على مناطق سيطرة الحوثيين، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء الدولي.

