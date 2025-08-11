The Swiss voice in the world since 1935
وفاة مرشح رئاسي كولومبي تعرض لمحاولة اغتيال في حزيران/يونيو

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

توفي المرشح للرئاسة في كولومبيا السناتور ميغيل أوريبي بعد قضائه شهرين في قسم العناية المركزة إثر تعرضه لمحاولة اغتيال خلال تجمع في بوغوتا في حزيران/يونيو، على ما أعلنت زوجته الإثنين.

وأصيب السناتور المحافظ البالغ 39 عاما برصاصتين في الرأس ورصاصة في الساق حين فتح فتى عمره 15 عاما يشتبه بأنه قاتل مأجور، النار عليه فيما كانت يلقي كلمة في العاصمة الكولومبية في 7 حزيران/يونيو.

وأعلنت نائبة الرئيس الكولومبي فرانثيا ماركيز على إكس “اليوم يوم حزين للبلاد. لا يمكن أن يستمر العنف في ترك بصماته على مصيرنا. الديموقراطية لا تبنى بالرصاص ولا بالدماء، تبنى بالاحترام والحوار”.

وكان العضو في حزب الوسط الديموقراطي بزعامة الرئيس اليميني السابق ألفارو أوريبي الذي لا تربطه به صلة قرابة، أعلن في تشرين الأول/أكتوبر أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في أيار/مايو 2026 ليخلف الرئيس اليساري غوستافو بيترو.

وأعلنت العيادة التي كان يتلقى العلاج فيها السبت أن حالته “حرجة” إثر نزف جديد في الدماغ.

وكان أوريبي المرشح اليميني الأوفر حظا للفوز بالرئاسة، وأحدثت محاولة اغتياله صدمة في كولومبيا وأثارت مخاوف من العودة إلى حقبة الثمانينات والتسعينات حين كانت البلاد مسرحا للاغتيالات السياسية والاعتداءات.

والفتى المتهم بإطلاق النار عليه محتجز مع شخصين آخرين يشتبه بأنهما متواطئان، ووجهت النيابة العامة التهمة إلى الثلاثة بمحاولة القتل وحمل الأسلحة بصورة غير قانونية. ولم يقر أي منهم بالوقائع المنسوبة إليه.

فد/دص/ب ق

قراءة معمّقة

