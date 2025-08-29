وفد إماراتي يفتتح مشروع خط لنقل المياه في قطاع غزة

afp_tickers

1دقيقة

افتتح وفد إماراتي ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الجمعة رسميا مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في مصر إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت “وام” أن المشروع يهدف إلى تأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة منذ اندلاع حرب غزة.

ويمتد خط المياه الإماراتي بطول يفوق 7 كيلومترات، وبإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون غالون يوميا، ليخدم أكثر من مليون شخص، وتم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة 5000 متر مكعب لتغذية مناطق واسعة إضافية بالمياه، بحسب “وام”.

م ل/لين