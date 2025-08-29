The Swiss voice in the world since 1935
وفد إماراتي يفتتح مشروع خط لنقل المياه في قطاع غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

افتتح وفد إماراتي ضمن عملية “الفارس الشهم 3” الجمعة رسميا مشروع خط المياه الناقل من محطات التحلية الإماراتية في مصر إلى قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوضحت “وام” أن المشروع يهدف إلى تأمين المياه المحلاة لعشرات آلاف الأسر التي تعاني من أزمة عطش خانقة منذ اندلاع حرب غزة.

ويمتد خط المياه الإماراتي بطول يفوق 7 كيلومترات، وبإنتاجية تصل إلى نحو 2 مليون غالون يوميا، ليخدم أكثر من مليون شخص، وتم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة 5000 متر مكعب لتغذية مناطق واسعة إضافية بالمياه، بحسب “وام”.

م ل/لين

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
