وفد من حزب تركي مؤيد للأكراد سيزور أوجلان في سجنه السبت

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يزور وفد من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، السبت، مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في الحبس الانفرادي، حسبما أفاد مصدر في الحزب وكالة فرانس برس.

وقال المصدر “غادر الوفد في الصباح”، دون أن يوضح كيف سينتقل إلى الجزيرة حيث يقع السجن، لأسباب أمنية. وستكون هذه أول زيارة يجريها الحزب للزعيم الكردي منذ نحو عشر سنوات.

وكانت وزارة العدل التركية وافقت على طلب تقدّم به حزب المساواة وديموقراطية الشعوب بهذا الشأن، بحسب ما أفادت السلطات والحزب الجمعة.

ويقبع أوجلان في سجن قرب اسطنبول منذ 25 عاما. واعتقل عام 1999، ويمضي منذ ذلك الحين عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط في سجن جزيرة إمرالي قبالة سواحل المدينة.

وتأتي زيارة حزب المساواة وديموقراطية الشعوب بعد شهرين من قيام دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية التركية اليميني المتشدد المعادي لحزب العمال الكردستاني والمنضوي في الائتلاف الحاكم، بدعوة أوجلان، للحضور إلى البرلمان لإعلان حل حزب العمال، مقابل إطلاق سراحه. ويلقى ذلك دعم الرئيس رجب طيب إردوغان.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت عائلة أوجلان أن السلطات سمحت لها بزيارته للمرة الأولى منذ آذار/مارس 2020.

وحزب العمال الكردستاني مصنّف منظمة إرهابية في تركيا وفي الدول الغربية الحليفة لها، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فو/شي/كام