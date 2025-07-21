وقف إطلاق النار صامد بالسويداء والقوات السورية تخرج عائلات بدوية

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أجلت السلطات السورية صباح الاثنين عائلات بدوية من مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، في اليوم الثاني من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي وضع حدا لمواجهات دامية أوقعت أكثر من 1100 قتيل خلال أسبوع.

وقعت أعمال العنف الأخيرة، في وقت تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع السبت بحماية الأقليات ومحاسبة جميع “المنتهكين من أي طرف كان”، بعد أعمال عنف مشابهة على خلفية طائفية شهدتها منطقة الساحل السوري ذات الغالبية العلوية في آذار/مارس وأسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ودخل وقف إطلاق النار الذي أعلنته السلطات السبت حيز التنفيذ عمليا الأحد، بعيد انسحاب مقاتلي البدو والعشائر من مدينة السويداء التي استعاد المقاتلون الدروز السيطرة عليها.

وأفاد المرصد الاثنين عن تسجيل “خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار” عبر “إطلاق قذائف وهجمات بطائرات مسيّرة من قبل مسلحي العشائر” على محاور عدة في شمال مدينة السويداء.

وشاهد مراسل فرانس برس على مشارف السويداء أربع حافلات وسيارات خاصة تُجلي عائلات من البدو بينهم نساء وأطفال، خرجت باتجاه مراكز إيواء في محافظتي درعا المجاورة ودمشق بالتنسيق مع الهلال الاحمر العربي السوري.

وقال إن قوات الأمن السوري رفعت سواتر ترابية تفصل بين أطراف بلدة بُصر الحرير في درعا ومدينة السويداء ومحاور أخرى في ريف المدينة الغربي، بينما تجوّل خلفها عدد من العناصر، وبجانبهم عدد من مقاتلي العشائر بملابسهم التقليدية وأسلحتهم الخفيفة. وقد توزعوا تحت الأشجار وعلى جانبي الطريق.

نقلت وكالة الأنباء الرسمية سانا عن محافظ درعا أنور الزعبي أن المحافظة “استقبلت نحو 200 عائلة من عائلات البدو التي كانت محتجزة في السويداء”، مشيرا إلى أنها تضمّ أكثر من الف شخص تم توزيعهم على مراكز إيواء.

وقالت فاطمة عبد القادر (52 عاما) بعد خروجها وأفراد من عائلتها من مدينة السويداء مع عشرات آخرين من السكان البدو، لفرانس برس “نحن محاصرون منذ ايام لا نتمكن من الخروج بسبب اطلاق الرصاص والاشتباكات”.

وأضافت “خفنا من أن يدخل أحد الى منازلنا ويقتلنا”.

وتضمن اتفاق وقف إطلاق النار فتح “معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء… لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين”، وفق الاعلام الرسمي.

وتتهم السلطات مسلحين دروزا بارتكاب انتهاكات ضد السكان البدو في السويداء.

اندلعت الاشتباكات في 13 تموز/يوليو بين مسلحين محليين وآخرين من البدو، وسرعان ما تطورت الى مواجهات دامية تدخلت فيها القوات الحكومية ومسلحو العشائر، وشنّت اسرائيل خلالها ضربات على محيط مقار رسمية في دمشق واهداف عسكرية في السويداء. وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل أكثر من 1100 شخص، الجزء الأكبر منهم دروز، وفق المرصد.

– جثث مجهولة الهوية –

دخلت الأحد قافلة مساعدات إنسانية مدينة السويداء، هي الأولى منذ بدء المواجهات، تحمل وفق ما أفاد مسؤول في الهلال الأحمر السوري سللا غذائية ومستلزمات طبية وطحينا ومحروقات وأكياسا للجثث.

وفي مستشفى السويداء الوطني، حيث تنبعث رائحة الموت من كل زاوية منذ أيام، قال مصور وكالة فرانس برس أن مشرحة المستشفى ممتلئة، والجثث مكومة على الأرض خارجها.

وقال مسؤول طبي إن عشرات الجثث بانتظار التعرف على هوية أصحابها، بينما تواصل حصيلة قتلى الاشتباكات الطائفية الارتفاع يوميا.

ويقول مسؤول في الطبابة الشرعية في المستشفى لوكالة فرانس برس، من دون الكشف عن اسمه “سلمنا 361 جثة الى عائلات أصحابها، بينما لا يزال لدينا 97 جثة مجهولة الهوية”.

وأفادت إدارة المستشفى أن جثثا مجهولة الهوية لا تزال ملقاة في شوارع المدينة وفي بعض المنازل، داعية الى الاسراع في عملية سحبها، بعد مضي ايام على مقتل أصحابها.

ويعمل الطاقم الطبي في ظروف صعبة في المستشفى الذي دارت اشتباكات في محيطه وفي جزء منه خلال الأسبوع الماضي، بينما كان يغصّ بالجرحى الذين افترش بعضهم الممرات الضيقة.

وبحسب تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “خرجت المستشفيات والمراكز الصحية في السويداء عن الخدمة” جراء “النقص الكبير في الغذاء والماء والكهرباء وتقارير عن جثامين غير مدفونة ما يثير مخاوف حقيقية على الصحة العامة”.

وأشار التقرير إلى أنه ما زال تفرض قيود على الوصول إلى السويداء، لافتا إلى أنه “في حين تمت مناقشة فتح ممرات، إلا أن الوصول الميداني الفعلي لم يؤمن بعد لتنفيذ عمليات إنسانية واسعة النطاق”.

– 128 الف نازح –

أوقعت الاشتباكات التي تخللتها عمليات تصفية جسدية وانتهاكات، 1120 قتيلا منذ اندلاعها في 13 تموز/يوليو، بينهم قرابة 300 مدني درزي، بحسب حصيلة للمرصد الأحد.

وأتاح الاتفاق بدء انتشار قوات الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة، من دون المدن الكبرى ومن بينها السويداء، بعيد انسحاب مقاتلي العشائر والبدو.

وتعليقا على الأحداث في السويداء، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك خلال مؤتمر صحافي من بيروت إن ما حصل كان “مروعا”، مضيفا ينبغي على الحكومة السورية أن “تتحمل المسؤولية” وفي الوقت نفسه ” ينبغي منحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها”.

كما دفعت المواجهات أكثر من 128 ألف شخص الى النزوح من منازلهم، وفق المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وتعاني قلة من السكان ما زالت في منازلها في السويداء من انقطاع الكهرباء والماء، فيما الغذاء شحيح مع استمرار إقفال المحال التجارية.

وترك مسلحو العشائر والقوات الحكومية على جدران المنازل عبارات تضمنت أسماء فصائل عسكرية أو شعارات طائفية تتضمن إهانات للدروز وتتوعدهم بـ”الذبح”.

وجاء إعلان الرئاسة السورية السبت عن وقف لإطلاق النار بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة عن هدنة بين سوريا وإسرائيل.

تعهدت إسرائيل مرارا بحماية الدروز، وسبق لها أن حذّرت السلطات الانتقالية من أنها لن تسمح بوجود قواتها في جنوب سوريا على مقربة من هضبة الجولان التي تحتل أجزاء واسعة منها منذ 1967.

ستر-اط-مون/لار/ص ك